'Ajax denkt aan talentvolle Arsenal-belofte die wordt vergeleken met Bukayo Saka'

Ajax behoort volgens Engelse media tot het rijtje clubs met interesse in . De achttienjarige rechtsbuiten beschikt bij zijn huidige club Arsenal over een contract dat aankomende zomer afloopt, gesprekken over een contractverlenging hebben vooralsnog niets opgeleverd.

Dat meldt The Standard dinsdagmiddag althans. Cozier-Duberry speelt momenteel zijn wedstrijden voor de Onder 21 van The Gunners en wacht nog op zijn officiële debuut in de hoofdmacht van trainer Mikel Arteta. Desondanks ziet de Spaanse trainer het zeker in de jonge Engelsman zitten. Dat geldt ook voor voormalig Arsenal-middenvelder Jack Wilshere, die Cozier-Duberry onder zijn hoede had bij de Onder 18 van de club. Wilshere vergeleek de rechtsbuiten tegenover The Athletic zelfs met Bukayo Saka, een van de grootste sterren van het huidige Arsenal.

Artikel gaat verder onder video

Ajax is echter zeker niet de enige club die Cozier-Duberry in het vizier zou hebben. De krant schrijft dat de speler op de scoutinglijstjes van 'clubs uit heel Europa' voorkomt en dat de Amsterdammers van minstens drie clubs serieuze concurrentie zouden ondervinden: Anderlecht, Borussia Dortmund en Newcastle United. Ook zouden clubs uit het Championship en de League One, respectievelijk het tweede en derde Engelse profniveau, interesse hebben om Cozier-Duberry deze winter te huren, "maar de verwachting is dat hij dit seizoen bij Arsenal blijft", schrijft The Standard.

Ondertussen onderneemt Arsenal nog verwoede pogingen om Cozier-Duberry alsnog langer aan zich te binden. "Er is nog geen overeenstemming bereikt, maar de gesprekken zijn nog gaande", weet de krant te melden.