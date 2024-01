'Ajax haalt Rijkhoff voor ruim tien keer opleidingsvergoeding terug', deze spelers gingen hem de afgelopen jaren voor

Het heeft er alle schijn van dat nog deze winter terug gaat keren bij Ajax. De Amsterdammers leggen volgens diverse media zo'n 1,5 miljoen euro neer om de 19-jarige spits terug te halen van Borussia Dortmund, meer dan het tienvoudige van de opleidingsvergoeding waarvoor hij in de zomer van 2021 naar Duitsland vertrok. Rijkhoff wordt bepaald niet de eerste zelfopgeleide speler die Ajax de laatste jaren - voor een flink bedrag - terug heeft gehaald naar Amsterdam. Wij zetten een aantal van hen voor je op een rijtje.

2018: Daley Blind

In de zomer van 2018 besluit Ajax de portemonnee te trekken voor Daley Blind. De dan 28-jarige verdediger is vier jaar eerder voor 17,5 miljoen euro verkocht aan Manchester United en keert voor 16 miljoen euro terug in de Johan Cruijff ArenA. Zijn tweede periode in het Ajax-shirt is behoorlijk succesvol: in vier en een half seizoen wordt Blind nog eens drie keer kampioen van Nederland, wint hij twee keer de KNVB Beker en reikt hij in het seizoen 2018/19 met Ajax tot de halve finales van de Champions League. In het seizoen 2022/23 verliest hij echter zijn basisplaats onder toenmalig trainer Alfred Schreuder en verkast Blind transfervrij naar Bayern München. Inmiddels is hij basisspeler bij het Spaanse Girona, de verrassende koploper van LaLiga.

2019: Quincy Promes

Een jaar na de terugkeer van Blind telt Ajax 15,7 miljoen euro neer om international Quincy Promes terug naar Nederland te halen. De buitenspeler speelde zes jaar in de jeugdopleiding van de Amsterdammers, maar brak door bij Go Ahead Eagles en FC Twente. Die laatste club verkoopt hem in 2014 voor 11,5 miljoen euro aan het Russische Spartak Moskou, dat hem het jaar voorafgaand aan zijn Ajax-transfer al verhuurt aan Sevilla. Met 22 doelpunten in 53 wedstrijden doet Promes het cijfermatig naar behoren in Amsterdam, maar als de aanvaller in opspraak raakt (wegens een geweldsincident en betrokkenheid bij de invoer van grote partijen harddrugs) besluit Ajax hem voor 8,5 miljoen euro terug te verkopen aan Spartak. Inmiddels is hij in één zaak veroordeeld tot een celstraf van anderhalf jaar en in de tweede werd recent liefst negen jaar cel geëist.

2020: Ryan Babel

In de winterstop van het seizoen 2019/20 haalt Ajax bovendien Ryan Babel voor tweede keer na zijn vertrek in 2007 terug. Deze keer wordt de aanvaller gehuurd van Galatasaray. In zijn derde Ajax-periode blijft de inbreng van Babel beperkt: de aanvaller komt tot slechts negen wedstrijden en komt alleen tot scoren in de kwartfinale van de KNVB Beker, tegen Vitesse (0-3). Aan het eind van het seizoen keert hij dan ook terug in Istanbul; Gala laat hem in de zomer van 2022 transfervrij vertrekken naar Eyüpspor. Sinds september vorig jaar zit Babel zonder club.

2020: Davy Klaassen

In de zomer van 2020 keert Davy Klaassen na vier jaar terug in de Johan Cruijff ArenA. De middenvelder werd in 2017 nog voor 27 miljoen euro verkocht aan Everton, maar was in de Premier League geen doorslaand succes. In Duitsland, waar hij sinds de zomer van 2018 speelde voor Werder Bremen, liepen ze wél weg met de middenvelder. Toch kon hij de lokroep uit Amsterdam niet weerstaan: Ajax telde zo'n 11,7 miljoen euro neer om de verloren zoon terug te halen. Zijn tweede Amsterdamse periode was er eentje van wisselend succes. Toen Klaassen onder Maurice Steijn zijn zicht op een basisplaats kwijtraakte, liet de club hem afgelopen zomer gratis vertrekken naar Internazionale. Daar blijft zijn inbreng vooralsnog behoorlijk beperkt.

2022: Brian Brobbey

In dit overzicht mag de naam van Brian Brobbey zeker niet ontbreken. De spits stelt de club in de zomer van 2021 teleur door gebruik te maken van zijn transfervrije status en een contract te tekenen bij het Duitse RB Leipzig. Zijn avontuur in de Bundesliga loopt echter uit op een deceptie, in de winterstop van het seizoen 2021/22 keert hij op huurbasis alweer terug in Amsterdam. Met zeven doelpunten in elf Eredivisiewedstrijden toont hij eenmaal terug op het oude nest zijn waarde, Ajax telt in de daaropvolgende zomer dan ook 16,35 miljoen euro neer om Brobbey definitief terug te kopen. Dit seizoen is de nog altijd maar 21-jarige aanvaller (hij wordt komende donderdag 22) de onbetwiste eerste keus in de punt van de aanval. Met zeventien doelpunten in 27 wedstrijden in alle competities lonkt op termijn een nieuwe stap naar een grote club in het buitenland.

2022: Steven Bergwijn

In hetzelfde jaar waarin Brobbey werd teruggekocht, brak Ajax het eigen transferrecord om Oranje-international Steven Bergwijn aan te trekken. Liefst 31,25 miljoen euro werd overgemaakt aan Tottenham Hotspur om de buitenspeler terug te halen naar Amsterdam. Elf jaar eerder plukte PSV hem nog voor ruim een ton weg uit de jeugdopleiding van de Amsterdammers. De recordaanwinst ten spijt eindigt Ajax in het seizoen 2022/23 op een teleurstellende derde plaats, waarmee de club naast Champions League-voetbal greep. Afgelopen zomer bombardeerde de inmiddels vertrokken trainer Maurice Steijn Bergwijn tot aanvoerder na het vertrek van Dusan Tadic en Klaassen. In zijn nieuwe rol kon Bergwijn zich vaak niet onttrekken aan de algehele malaise; Ajax stond eerder dit seizoen zelfs even helemaal onderaan in de Eredivisie maar krabbelt de laatste maanden onder John van 't Schip weer voorzichtig uit het dal.