Ajax had afgelopen transferzomer oogje op Oranje-international: 'Er is gepolst'

stond afgelopen zomer op de radar van Ajax. De middenvelder, die op dat moment nog speler was van AZ, vertelt tegenover ESPN dat de Amsterdammers geïnteresseerd waren in hem. Van concrete interesse was daarentegen geen sprake.

“Er was interesse van Ajax, maar niet concreet. Er werd gepolst, maar het is nooit iets concreets geworden. Uiteindelijk hebben ze ook niet doorgepakt en kwam AC Milan, en een paar andere clubs”, begint Reijnders. “Maar Milan sprong er voor mij bovenuit. Daar hebben we meteen goede gesprekken mee gehad”, gaat hij verder.

Uiteindelijk koos Reijnders dus ook voor AC Milan, waar hij dit seizoen furore maakt. De middenvelder legt uit hoe de onderhandelingen tot stand kwamen deze transferzomer. “Ik kreeg een telefoontje toen ik op safari was in Tanzania. Mijn vader (ook zaakwaarnemer van Reijnders, red.) vertelde dat AC Milan geïnteresseerd was. Toen dacht ik nog: 'het zal wel.' Uiteindelijk werd het alleen heel snel serieus en toen begonnen de gesprekken tussen de clubs.”

Onlangs werd al duidelijk dat de Oranje-international in beeld was bij Ajax. De inmiddels vertrokken Sven Mislintat kreeg afgelopen zomer het nummer van de zaakwaarnemer van Reijnders. De Duitser deed hier niets mee. Inmiddels doet Reijnders het goed bij Milan. De Nederlander speelde al 26 wedstrijden voor de Italiaanse grootmacht.