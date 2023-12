Mislintat vond doorgebroken middenvelder in Oranje ‘helemaal niks’

Sven Mislintat heeft Tijjani Reijnders op de transfermarkt laten lopen. De inmiddels vertrokken directeur voetbalzaken van Ajax kreeg het nummer van de zaakwaarnemer van de middenvelder van AZ in handen in de afgelopen window, maar vond het kennelijk geen interessante speler.

Dat vertelt Mike Verweij in de Kick-Offpodcast van De Telegraaf. Voordat Mislintat aangesteld werd in de Johan Cruijff Arena, stond Reijnders hoog op het lijstje van de Amsterdammers. Maar nadat de Duitser aangesteld werd, was er geen contact meer. “Mislintat vond Rijnders helemaal niks”, deed Verweij uit de doeken.

“Er was eerder nog zeer serieuze belangstelling, dat hebben we ook nog in de krant gehad. Maar kennelijk had hij geen goede data”, grapte Verweij over Mislintat, die veelal werkte op basis van statistieken. Dat verhaal werd recentelijk overigens bevestigd door Martin Reijnders, de vader en zaakwaarnemer van AC Milan-middenvelder Tijjani Reijnders.

Reijnders had goed bij Ajax gepast, bijvoorbeeld in samenwerking met Brian Brobbey. Volgens Verweij ziet Aad de Mos die twee wel samenspelen in Oranje in de komende zomer. “Aad zag het al helemaal voor zich. Brobbey als balvaste spits. Loeisterk en balvast, met Reijnders en Memphis Depay achter zich. Die kunnen heel veel genieten van een balvaste spits als Brobbey. En Reijnders is een speler met diepgang en dynamiek, dat kan een hele mooie combinatie worden.”