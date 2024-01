Ajax maakt spectaculaire verandering Johan Cruijff ArenA bekend

De Ajax-fans zullen aanstaande zondag, voorafgaand aan het thuisduel met RKC Waalwijk, een verandering zien in de Johan Cruijff ArenA. Woensdagmiddag meldde de club, via het X-account van het eigen stadion (@cruijffarena), dat er een grote aanpassing is gedaan in de grootste thuishaven van Nederland.

Zo zijn de beeldschermen, die bovenin de Johan Cruijff ArenA hangen, vervangen. “Letterlijk een gigantisch project”, omschreef het social media-account van de Johan Cruijff ArenA het. De schermen zijn acht meter hoog, vijftien meter breed en wegen tienduizend kilo per stuk. Elk scherm beschikt over ruim 1,4 miljoen LED-lampen. De schermen zullen twee keer zo groot zijn dan de vorige schermen die in de Johan Cruijff ArenA hingen.

Bekijk via het onderstaande filmpje hoe de nieuwe schermen zijn geïnstalleerd: