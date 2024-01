Meevaller voor Ajax: 'Bodø/Glimt verkoopt Conference League-goudhaantje met enorme winstmarge'

Ajax lijkt zich in de tussenronde van de Conference League geen zorgen te hoeven maken over (23). De sterke spits uit Kameroen was in de groepsfase van het toernooi nog heel belangrijk voor het Noorse FK Bodø/Glimt, maar is momenteel hard op weg naar Olympique de Marseille.

Dat schrijft transferspecialist Fabrizio Romano woensdagmiddag althans op X. Moumbagna zou in de Franse havenstad inmiddels de medische keuring met succes hebben doorstaan, waardoor niets een winterse transfer meer in de weg staat. Bodø/Glimt ontvangt volgens de Italiaan een transfersom van 8 miljoen euro voor de spits.

Daarmee maakt de club in een jaar tijd een enorme winst op de Kameroener. In januari 2023 kwam de Kameroener namelijk voor 350 duizend euro over van Kristiansund, de club die hem drie jaar eerder naar Noorwegen had gehaald. Namens zijn huidige werkgever was hij in 2023 vervolgens vijftien keer trefzeker in 28 competitiewedstrijden, waardoor hij een belangrijk aandeel had in het binnenhalen van de landstitel.

Conference League

Bovendien was de aanvaller, die momenteel met zijn land deelneemt aan de Afrika Cup en in het eerste groepsduel met Guinee (1-1) kort voor tijd mocht invallen, ook in de Conference League van groot belang voor Bodø/Glimt. In het thuisduel met Besiktas droeg Moumbagna met een treffer bij aan de 3-1 zege die werd geboekt op de Turken. Bij de return in Istanbul nam hij drie weken later bovendien de gehele productie van zijn elftal voor zijn rekening en zorgde hij hoogstpersoonlijk voor een 1-2 overwinning. Door de twee zeges op de Turkse topclub plaatsten de Noren zich als nummer twee van de groep voor de tussenronde van het derde Europese clubtoernooi.

Daarin is de club gekoppeld aan Ajax, dat in de Europa League-poule als derde eindigde, onder meer achter (uitgerekend) Olympique Marseille. De Amsterdammers beginnen de dubbele confrontatie met de Noren met een thuiswedstrijd op donderdag 15 februari. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 21.00 uur. Een week later, op donderdag 22 februari, staat de return op het programma. De wedstrijd in Bodø begint om 18.45 uur.