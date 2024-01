Brobbey legt uit waarom hij geen emotie toonde na prachtig doelpunt van Ajax

gidste Ajax zaterdagavond met twee prachtige doelpunten voorbij Heracles Almelo (2-4). In gesprek met de NOS legt de spits van de Amsterdammers uit waarom hij na zijn eerste treffer amper emotie toonde.

Het doelpunt van Brobbey in de zestiende minuut was wonderschoon. De 21-jarige aanvaller werd in de diepte bediend door Benjamin Tahirovic, waarna hij directe tegenstander Stijn Bultman op afstand hield en vervolgens met een snelle voetbeweging vanaf een meter of zeven verwoestend raak schoot. Het betekende de 1-1, nadat Jizz Hornkamp Heracles in de twaalfde minuut aan de leiding had gebracht.

Brobbey toonde amper emotie na het doelpunt. Verslaggever Philip Kooke vraagt zich of de spits wel kan genieten van de treffer. “Ik kan er zeker van genieten, hoor. Maar ik dacht bij mezelf: snel de bal pakken en doorgaan”, reageert de Ajax-spits. “Het klopt dat ik nauwelijks juichte, want het stond 1-1. Deze wedstrijd moesten we natuurlijk winnen, dus ik wilde snel de bal uit de goal pakken.”

Ook het tweede doelpunt van Brobbey, de 1-3 in de 57ste minuut, mocht er wezen. Hij werd ditmaal door Jorrel Hato bereikt in de diepte en opnieuw volgde een verwoestende uithaal, ditmaal vanaf een meter of zestien. “Een hele goede loopactie van mezelf, een fantastische bal van Hato en dan gewoon poeieren, eerlijk gezegd”, analyseert Brobbey de goal. “Dit was zeker geen makkelijke goal, maar gelukkig ging de bal binnen.”

Het elftal van trainer John van ’t Schip zegevierde uiteindelijk met 2-4 over Heracles. “Ik denk dat we het in de eerste helft moeilijk hebben gehad. We kwamen er niet echt uit, vooral in verdedigend opzicht niet. Ik denk dat we het in de tweede helft goed hebben opgepakt, alleen hadden we de wedstrijd eerder moeten beslissen. Of we iets hebben veranderd in de tweede helft? Eigenlijk niet echt. De trainer zei gewoon dat we het moesten doen. Dat deden we”, aldus Brobbey.