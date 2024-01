Supportersvereniging Ajax spreekt in mooie woorden steun uit voor Van 't Schip

Je zou het haast vergeten, maar het is nog geen drie maanden geleden dat Ajax in de Eredivisie op een historische achttiende dus laatste plaats stond. De Amsterdammers hebben onder John van ’t Schip, hoe moeizaam het ook gaat, de weg omhoog ingezet. De Supportersvereniging ziet dat de vervanger van Maurice Steijn het ‘maximale’ haalt uit de huidige spelersgroep en heeft veel respect voor het feit dat hij op een sportief maar vooral persoonlijk zwaar moment is ingestapt in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax begon het seizoen weliswaar nog met een 4-1 overwinning op Heracles Almelo, maar daarna ging het van kwaad tot erger. Het elftal van toenmalig trainer Steijn ging in Enschede kansloos onderuit tegen FC Twente, werd op eigen veld door Feyenoord van het kastje naar de muur gespeeld en verloor met 4-3 bij het eveneens dolende FC Utrecht. Na de nederlaag in de Domstad was het huwelijk tussen Ajax en Steijn voorbij. Hedwiges Maduro nam het twee wedstrijden van hem over, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg zich door een 5-2 nederlaag bij PSV terugvond op een historische laatste plaats.

De Amsterdammers stelden vervolgens Van ’t Schip aan als interim-hoofdtrainer en onder de oud-speler is de weg omhoog ingezet en gevonden. Ajax is inmiddels de nummer vijf in de Eredivisie en de achterstand op AZ is nog ‘maar’ vijf punten. “Gelukkig weet Van ’t Schip wel het maximale uit deze Ajax-onwaardige spelersgroep te halen”, schrijft AFCA Supportersclub dinsdag in een bericht op Facebook, waarin het eveneens laat weten met smacht te zitten wachten op de uitkomsten van het KPMG-onderzoek naar de transferdeals van Sven Mislintat. “Hij (Van ’t Schip, red.) heeft de boel redelijk op de rit gekregen. John is ingestapt bij zijn Ajax op een ongelofelijk moeilijk moment in zijn leven. Daar hebben we enorm veel respect en waardering voor.”

Hoewel Ajax-supporters ongetwijfeld verlangen naar het einde van dit seizoen en (veel) betere tijden, zijn er volgens de supportersvereniging ‘ook zeker positieve punten’. “Ondanks de slechte resultaten van Ajax 1 is de Johan Cruijff ArenA elke wedstrijd uitverkocht en staan wij als supporters als twaalfde man achter het elftal. En alle aandacht die we van alle critici en de media uit Nederland krijgen toont maar weer aan hoe groot Ajax is”, leest het.