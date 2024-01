Duidelijke boodschap voor Ajax: 'Niemand komt aan ons aller Ajax, de onderste steen moet boven!'

De supportersvereniging van Ajax wacht nog altijd met smacht op de uitkomsten van het KPMG-onderzoek naar Sven Mislintat. De Amsterdammers stelden de Duitser in mei vorig jaar aan als directeur voetbalzaken, maar hij moest vier maanden later alweer vertrekken nadat onder meer uit onderzoek van de NOS bleek dat hij mogelijk heeft geprofiteerd van inkomende transfers in de zomerse transferwindow. Dat is de achterban van de huidige nummer vijf van de Eredivisie nog niet vergeten. “Niemand komt aan ons aller Ajax. De zaak Mislintat; de onderste steen moet boven!”

Ajax was zich er alles aan gelegen om zich dit seizoen te revancheren voor de teleurstellende prestaties in de afgelopen jaargang. De Amsterdammers werden in zowel de Champions League als Europa League kansloos uit het toernooi geknikkerd, gingen in de bekerfinale onderuit tegen PSV en moesten in de Eredivisie genoegen nemen met de derde plaats. Na de afgelopen zomer ging alles echter van kwaad tot erger. “De tweede helft van het seizoen is inmiddels begonnen met een moeizame overwinning op Go Ahead Eagles. Het zijn weer drie belangrijke punten om aan te haken om de strijd voor Europees voetbal”, schrijft AFCA Supportersclub dinsdag op Facebook.

Artikel gaat verder onder video

“Het is tekenend voor dit seizoen. Het seizoen 2023-2024 dat nu al de geschiedenisboeken ingaat met het aanstellen en het snelle vertrek van Sven Mislintat als technisch directeur, het aantrekken van twaalf spelers (elf aankopen en één transfervrij) en een historische laatste plaats in de Eredivisie na speelronde 10”, vervolgt de supportersvereniging. Mislintat wist bij zijn aanstelling in mei dat hij voor een zware uitdaging stond. De spelersgroep moest flink op de schop. Een aantal sterkhouders vertrok en het duurde lang voordat er nieuwe spelers voor hen in de plaats kwamen, maar toen Mislintat de smaak eenmaal te pakken had, was er geen houden meer aan. Ajax gaf uiteindelijk meer dan honderd miljoen euro uit aan nieuwe spelers.

Van Chuba Akpom tot Josip Sutalo en van Georges Mikautadze tot Borna Sosa. Laatstgenoemde stond in september in het middelpunt van de belangstelling toen uit onderzoek van de NOS bleek dat Mislintat hem naar alle waarschijnlijkheid via een zakenpartner naar Amsterdam had gehaald. Ajax maakte op vrijdag 29 september, een paar dagen nadat de Duitser op straat was gezet, bekend dat accountants- en adviesbureau KPMG zal optreden in het onderzoek naar de transferdeals. “We zouden alweer bijna vergeten wat de oorzaak is van de rampzalige seizoensstart. Het begon allemaal in mei, met de aanstelling en het snelle vertrek van Mislintat die onze club mogelijk voor vele miljoenen heeft opgelicht”, schrijft AFCA Supportersclub.

“Het lijkt erop dat er voor veel aangekochte spelers veel te hoge transfersommen zijn betaald. Bedragen die totaal niet passen bij de kwaliteit van de spelers. Wat is er met deze vele miljoenen euro’s gebeurd? Waar is dit geld terechtgekomen?”, vraagt AFCA Supportersclub zich af. De supportersvereniging hoopt dat die vragen beantwoorden worden in het eindrapport van het onderzoek door KPMG. “Mislintat heeft zaken gedaan met een spelersmakelaar die aandelen heeft in een bedrijf waarvan hij zelf ook aandeelhouder is. (..) Het eindrapport zal ook bloot moeten leggen of de processen rondom de aanstelling van Mislintat en het aankopen van nieuwe spelers wel goed zijn opgevolgd. Zo kunnen de verantwoordelijkheden daarop worden aangesproken.”