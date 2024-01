Ajax-supporters zwaar onder de indruk na 45 minuten: 'Wat een geweldenaar, fantastisch!'

heeft supporters van Ajax van zijn kwaliteiten overtuigd in de eerste helft tussen Go Ahead Eagles en de Amsterdammers. De doelman hield de ploeg van John van 't Schip verschillende keren op voortreffelijke wijze op de been en kan op de nodige complimenten rekenen na zijn eerste optreden na de winterstop.

Go Ahead Eagles verscheen in de eerste helft verschillende keren voor de goal van Ajax, maar Ramaj was lange tijd een groot obstakel voor de Deventer ploeg. De Duitser haalde een aantal ballen er op zeer knappe wijze uit, waaronder een schot in een honderd procent scoringskans, nadat Victor Edverdsen oog in oog met de doelman kwam te staan. Uitendelijk wist diezelfde Edvardsen de Ajax-doelman vlak voor rust wél te verschalken: 1-1.

Ramaj kan op sociale media in ieder geval rekenen op de nodige lovende kritieken na zijn optreden in de eerste helft in Deventer: "Ramaj is een geweldenaar", schrijft een Ajax-supporter op X, terwijl andere supporters zich afvragen waarom Ramaj dit seizoen niet direct als eerste keeper onder de lat stond. "Ramaj is echt een klasse keeper. hij houd Ajax op de been", reageert een andere supporter.