Henderson staat voor debuut bij Ajax: ‘Denk jij dat hij zich al zorgen maakt?’

Het lijkt niet de vraag óf, maar hoeveel minuten zaterdagavond gaat maken voor Ajax in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De middenvelder ontving eerder deze week zijn werkvergunning en trainde inmiddels al een paar keer mee met zijn nieuwe teamgenoten. Ajax-watcher Johan Inan verwacht dat Henderson ‘minimaal’ gaat invallen in Almelo. Zijn collega Etienne Verhoeff vraagt zich af of de kersverse aanwinst daar wel klaar voor is.

“Denk jij dat Henderson zich al zorgen maakt bij Ajax?”, vraagt Verhoeff in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad aan Inan. De Ajax-watcher denkt meteen aan het kunstgras, maar Verhoeff doelt op iets anders. “Nee, nee. Die heeft de laatste maanden alleen maar gespeeld voor 170 man en moet nu naar een uitverkocht stadion. Dat is hij niet meer gewend”, zegt Verhoeff cynisch. “Ja, dat zit vol. En niet alleen met Heracles-supporters, maar ook met de Engelse pers”, weet Inan. Op de presentatie van Henderson in de Johan Cruijff ArenA waren er al flink wat verslaggevers uit Engeland afgekomen en Inan weet dat een aantal van hen ook zaterdagavond in Almelo aanwezig is.

Zij komen uiteraard voor het debuut van Henderson. Ajax maakte de komst van de middenvelder vorige week wereldkundig. Het thuisduel met RKC Waalwijk (4-1 winst) kwam nog te vroeg, maar de ontmoeting tussen Heracles Almelo en Ajax moet in het teken gaan staan van zijn eerste opwachting in Amsterdamse dienst. Inan rekent erop dat Henderson zaterdagavond zijn eerste minuten in het wit-rood-wit gaat maken. “De vraag is alleen of hij dat als basisspeler gaat doen of als invaller. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat hij de laatste tijd niet veel heeft gespeeld. De laatste keer was in de zandbak bij Al-Ettifaq (28 oktober, red.). Hij komt nu bij Ajax, traint twee, drie keer mee en zal dan ook worden opgenomen in de selectie van John van ’t Schip.”

Van ’t Schip gaf een week geleden nog aan dat hij hoopte dat de werkvergunning voor Henderson zo snel mogelijk binnen zou zijn. Dat was eerder deze week dus al het geval. “Daardoor mocht hij ook meetrainen, maar was het nog wel de vraag of hij vaak genoeg had getraind om hem op te nemen in de wedstrijdselectie en ook minuten te geven. Maar nu die werkvergunning binnen is en hij een paar keer heeft meegetraind met de groep sluit ik niet uit dat hij in de basis begint tegen Heracles”, zegt Inan. Dat zal volgens de verslaggever onder meer afhankelijk zijn van hoe ‘prettig’ Henderson zich voelt bij kunstgras. “Maar ik verwacht dat hij minimaal invalt, ook met het oog op de week hierna, want dan is de topper tegen PSV thuis.”