PSV-sterkhouder mist mogelijk clash in Amsterdam: 'Denk dat ze er bij Ajax niet rouwig om zouden zijn'

PSV-middenvelder deed in de eerste wedstrijd na de winterstop tegen Excelsior weliswaar nog negentig minuten mee, maar staat inmiddels al twee weken aan de kant met een kuitblessure. De Oranje-international moest daardoor het competitieduel met FC Utrecht en de bekerkrakers tegen FC Twente en Feyenoord aan zich voorbij laten gaan. Twee van die drie duels leverden geen zege op. Volgens Johan Inan wordt Veerman node gemist door PSV.

Veerman verruilde sc Heerenveen twee jaar geleden voor PSV, maar zo goed als dit seizoen was hij nog niet in Eindhoven. De middenvelder kan onder Peter Bosz rekenen op een basisplaats en liet zich zowel nationaal als internationaal gelden. In de laatste drie wedstrijden kon Bosz echter geen beroep op hem doen. Een kuitblessure houdt Veerman nu al even aan de kant. Hij is weliswaar weer aan het trainen, maar het thuisduel met Almere City komt nog te vroeg en voor de topper tegen Ajax staat achter zijn naam nog een vraagteken.

Zonder Veerman wist PSV in de beker nog wel te winnen van FC Twente, maar kwam er in bij FC Utrecht een einde aan de reeks overwinningen en in De Kuip aan het bekeravontuur. Inan is van mening dat het gemis van Veerman zich doet voelen bij de Eindhovenaren. “Wat natuurlijk ook meespeelt bij PSV is dat Veerman niet meedoet”, vertelt de Ajax-watcher in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. “Dan zie je toch dat het ten koste gaat van de creativiteit in je ploeg. Hij kan uit het niets iemand alleen voor de keeper zetten, een bal op Luuk de Jong zijn hoofd slingeren. Die missen ze wel.”

PSV speelt zaterdagavond tegen Almere City en gaat een week later op bezoek bij Ajax. Hoewel hij vrijdag dus weer meetrainde met de selectie van Bosz, is het nog onzeker of hij erbij is tegen Ajax. “Ik denk dat ze er bij Ajax niet rouwig om zouden zijn als hij niet meedoet”, aldus Inan. Veerman kwam dit seizoen vooralsnog 27 keer in actie, goed voor vijf doelpunten en twaalf assists. Thuis tegen Ajax speelde hij misschien wel zijn minste wedstrijd. Bosz haalde Veerman al na 45 minuten naar de kant. De Amsterdammers gingen op 29 oktober rusten met een 1-2 voorsprong, maar werden in de tweede helft alsnog van het veld gevaagd (5-2).