PSV mist naast Veerman en Saibari nóg een middenvelder tegen Almere City

PSV-trainer Peter Bosz moet voor de thuiswedstrijd tegen Almere City flink puzzelen op zijn middenveld. De huidige koploper van de Eredivisie mist in het duel met de promovendus uit Flevoland niet alleen en , maar ook . De huurling van Bayern München kwam niet ongeschonden uit de bekerstrijd tegen Feyenoord en moet daardoor in elk geval de ontmoeting met Almere City aan zich voorbij laten gaan.

Dat heeft Bosz vrijdagmiddag bevestigd op de persconferentie, daags voor de derde competitiewedstrijd na de winterstop. Daarin heeft PSV wat goed te maken, want na het 1-1 gelijkspel tegen FC Utrecht (1-1) volgde de bekerteleurstelling in De Kuip (1-0 verlies). De ploeg van Bosz zal tegen Almere City de draad weer willen oppakken, maar moet dat dus doen zonder Tillman. De huurling van Bayern München had in de eerste vier wedstrijden na de winterstop een basisplaats, maar is dus niet heel uit het bekerduel met Bayern München gekomen. “PSV kan zaterdag nog niet beschikken over Tillman, maar Bosz verwacht niet dat het ernstig is”, schrijft clubwatcher Rik Elfrink op X.

Artikel gaat verder onder video

Naast Tillman zijn ook Veerman en Saibari nog niet van de partij. Veerman kampt inmiddels al twee weken met kuitklachten, terwijl Saibari met Marokko actief is op de Afrika Cup. Bosz heeft wel goed nieuws over Veerman. De Oranje-international is weer in training. Het duel met Almere City komt nog wel te vroeg voor hem. Of hij de topper tegen Ajax op 3 februari wel redt, zal volgende week moeten blijken. Elfrink schreef eerder op de vrijdag nog dat Veerman een vraagteken is voor het treffen in de Johan Cruijff ArenA.