Hoofdbrekens voor PSV en Bosz: sterkhouder vraagteken voor Ajax-uit

Het is op dit moment nog maar de vraag of PSV-trainer Peter Bosz volgende week zaterdag in de uitwedstrijd tegen Ajax een beroep kan doen op . De middenvelder moest de laatste drie duels, waaronder het bekertreffen met Feyenoord, al aan zich voorbij laten gaan en is volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad ook een vraagteken voor de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA.

Veerman staat in de eerste weken van het nieuwe kalenderjaar in het middelpunt van de belangstelling. De middenvelder is bij PSV in het bezit van een contract tot medio 2026 en de club wil dat graag openbreken, maar hijzelf heeft zijn zinnen gezet op een zomerse transfer. Veerman legde een paar weken geleden al een aanbieding van PSV naast zich neer en lijkt daarmee duidelijk te hebben gemaakt dat hij na dit seizoen graag verder wil kijken. Na een goede eerste seizoenshelft, waarin hij zich zowel nationaal als internationaal liet gelden en ook bij het Nederlands elftal een goede indruk maakte, staat hij er ongetwijfeld goed op in het buitenland.

Veerman hoopt PSV ook in de tweede seizoenshelft bij de hand te nemen, maar daar steken kuitklachten vooralsnog een stokje voor. De middenvelder deed in de eerste wedstrijd na de winterstop tegen Excelsior nog wel negentig minuten mee, maar staat inmiddels al bijna twee weken aan de kant met een kuitblessure. Daardoor moest hij de wedstrijden tegen FC Twente (KNVB Beker), FC Utrecht (Eredivisie) én Feyenoord (KNVB Beker) al aan zich voorbij laten gaan. Het thuisduel met Almere City van komende zaterdag moet hij ook missen en zijn inzetbaarheid in de topper tegen Ajax is eveneens onzeker.

Tillman en Bella-Kotchap

En dan is het bij PSV ook nog de vraag hoe Malik Tillman herstelt van de bekerkraker tegen Feyenoord. De middenvelder werd na een ongelukkige eerste helft al in de rust vervangen, maar na afloop bleek dat hij niet ongeschonden uit de strijd was gekomen. PSV hoopt over ‘een aantal weken’ in ieder geval weer een beroep te kunnen doen op Armel Bella-Kotchap. De Duitser speelt dit seizoen op huurbasis in Eindhoven, maar een schouderblessure houdt hem al sinds oktober aan de kant. “Deze week trainde hij individueel en was te zien hoe hij pass- en trapvormen op een behoorlijk niveau kon afwerken. De volgende stap is dat hij gaat meetrainen met de groep en daarna moet de centrale verdediger nog een aantal weken aan het werk om weer in wedstrijdverband actief te zijn”, schrijft Elfrink.