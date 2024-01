KNVB maakt nieuwe datum voor Almere City - Fortuna Sittard bekend

De ontmoeting tussen Almere City en Fortuna Sittard wordt woensdag 24 januari ingehaald. Dat maakt de KNVB maandagmiddag bekend. Het treffen tussen Almere City en Fortuna Sittard had eigenlijk zaterdagavond al gespeeld moeten worden, maar daar moest vlak voor de aftrap een streep doorheen gezet worden omdat de grasmat toch niet bespeelbaar leek. De inhaalwedstrijd in speelronde 18 van de Eredivisie begint woensdag om 18.45 uur.

PSV slaagde er zondagmiddag weliswaar niet in om de felbegeerde achttiende competitiezege op rij in de wacht te slepen, maar hét verhaal van het Eredivisieweekeinde ontstond in Flevoland. Almere City en Fortuna Sittard hadden hun warming-up al achter de rug en maakten zich klaar om aan de wedstrijd te beginnen toen vlak voor de aftrap alsnog werd besloten om de wedstrijd af te lasten. “Reden is dat een deel van het veld van het Yanmar Stadion door de vorst te hard en gevaarlijk bleek om de veiligheid van de spelers te waarborgen”, schreef de KNVB zaterdagavond.

Het had de tweede ontmoeting tussen Almere City en Fortuna Sittard moeten zijn. Drie dagen voor het competitieduel in Flevoland stonden beide ploegen ook al tegenover elkaar in de achtste finale van de KNVB Beker. Fortuna Sittard won met 1-2 en verzekerde zich daarmee van een plek bij de laatste acht. Almere City hoopte zich zaterdagavond al te kunnen herstellen van die nederlaag, maar een defecte veldverwarming stak daar een stokje voor. Spijtig vooral voor Fortuna Sittard en de meegereisde supporters uit Limburg, maar trainer Danny Buijs vond het een ‘goede beslissing’. “Een grote strook van het veld is bevroren en keihard. De jongens gleden alle kanten op”, zei hij voor de camera van ESPN.

“Dit spijt ons ontzettend. Wij danken jullie voor jullie komst en wensen jullie een veilige terugreis, zeker ook aan de supporters van Fortuna Sittard”, schreef het socialmediateam van Almere City. “Een deel van het speelveld aan de zijlijn was door een defecte verwarmingsbuis onbespeelbaar, waardoor trainers en aanvoerders van beide clubs in overleg met de scheidsrechters tot deze beslissing kwamen”, klonk het daarna.