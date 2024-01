Marc Overmars wacht in spanning af: 'De FIFA treuzelt'

Hoewel het bijna een week geleden is dat Marc Overmars te horen kreeg dat de FIFA zijn nationale schorsing overneemt, wachten de technisch directeur van Antwerp FC en zijn entourage nog steeds op de onderbouwing van de Wereldvoetbalbond. Dat schrijft Het Laatste Nieuws maandag. “De FIFA treuzelt”, leest het zelfs.

Op 16 november jongstleden kwam naar buiten dat het Instituut Sportrechtspraak Overmars een schorsing van één jaar heeft opgelegd vanwege grensoverschrijdend gedrag gedurende zijn periode bij Ajax. De voormalig voetballer van onder meer Ajax, Arsenal en FC Barcelona vertrok begin 2022 uit de Johan Cruijff ArenA nadat uit onderzoek naar voren kwam dat hij vrouwelijke collega’s onder meer ongevraagd foto’s van zijn geslachtsdeel had gestuurd.

Door de schorsing mag Overmars een jaar lang geen werkzaamheden uitvoeren binnen de KNVB of bij aan de Nederlandse voetbalbond verbonden organisaties. Omdat hij werkzaam is bij Antwerp FC, leek dat in eerste instantie geen problemen op te leveren. Daar kwam vorige week echter verandering in. De FIFA heeft besloten om de schorsing over te nemen en dat betekent dat de schorsing wereldwijd is. Overmars zou daardoor ook geen werkzaamheden meer mogen uitvoeren voor Antwerp FC. Zijn entourage vroeg vorige week een onderbouwing aan bij de FIFA, maar de Wereldvoetbalbond heeft die nog niet opgestuurd.

“In principe moet de Wereldvoetbalbond die binnen twee dagen doorsturen. Iets wat ze voorlopig nog niet gedaan hebben”, schrijft Het Laatste Nieuws. “Vanaf het moment dat FIFA de nodige documenten doorstuurt, hebben Overmars en co drie dagen de tijd om beroep aan te tekenen. Volgt de FIFA de redenering van Overmars niet, is ook nadien nog hoger beroep mogelijk.” Wat het besluit van de FIFA precies betekent voor de samenwerking tussen Antwerp FC en Overmars is nog niet bekend. “In eerste instantie willen alle partijen de uitspraak van FIFA ten gronde bestuderen”, schreef HLN vorige week al.