Bespaar tijd en geld met deze meal preps

Heb je geen tijd om elke dag in de keuken te staan? Of ontbreekt het je aan tijd om überhaupt boodschappen te doen? Geen nood aan de man. Je kunt ook op een eenvoudige en snelle manier van gezonde maaltijden genieten.

Je hoeft niet meer elke dag naar de supermarkt, dankzij meal prepping. Dit is een fenomeen dat met name in de afgelopen jaren bijzonder populair is geworden. Eigenlijk werkt dit fenomeen erg eenvoudig:

- Je doet bijvoorbeeld één keer in de 3 dagen boodschappen.

- Je maakt een grote hoeveelheid eten klaar. Dit eten verdeel je vervolgens over meerdere maaltijden.

- Per maaltijd doe je het eten in een meal prep bakje. Dit bakje zet je in je koelkast of vriezer neer en kun je op elk gewenst moment opwarmen.

Dit eenvoudige stappenplan laat zien dat je veel tijd kunt besparen. Bovendien bespaar je hier veel geld mee. Je hoeft immers nooit meer eten weg te gooien. Ook kun je veel gerichter ingrediënten kopen.

Maar, wat voor meal prep recepten zijn nou echte aanraders? Drie heerlijke en gezonde recepten vind je hieronder.

Rijst met garnalen en pasta

Bij meal preppen denk je waarschijnlijk direct aan kip, broccoli en rijst. Dit is een beetje de all time favorite van veel sporters. Het is echter ook een maaltijd die op een gegeven moment je neus uitkomt. Varieer daarom met maaltijden en maak ook af en toe rijst met garnalen en salsa.

Dit recept is ontzettend eenvoudig te bereiden. Je hebt hier alleen maar rijst, garnalen, salsa en eventueel wat kruiden voor nodig. Bovendien geniet je van een geweldige samenstelling qua bestanddelen plus een snelle bereiding. De smaak van garnalen is bovendien heerlijk en iets compleet anders dan kip. Je kunt rijst met garnalen en salsa dan ook prima variëren met rijst met broccoli en kip.

Bloemkool rijst met gehaktballetjes

We blijven nog even bij de rijst, want je kunt ook heerlijke bloemkoolrijst gebruiken. Deze rijst heeft een unieke smaak en bevat louter de juiste bestanddelen. Voeg nog wat lekkere gehaktballetjes toe en je hebt echt een heerlijke maaltijd.

Ook hierbij geldt weer dat je deze maaltijd eenvoudig kunt bereiden. Voor de gehaktballetjes heb je overigens meerdere mogelijkheden. Je kunt de balletjes zelf draaien, maar uiteraard ook voor kant-en-klare gehaktballetjes kiezen. Het ligt er maar net aan hoeveel tijd je voor je meal preps hebt.

Griekse kip salade

Bij veel meal prep recepten komt rijst in het recept naar voren. Zit je daar echter een keertje niet op te wachten? Maak dan een heerlijke Griekse kip salade voor jezelf klaar.

De samenstelling van deze salade is uiteraard aan jezelf. Zo kun je heerlijke komkommer, tomaat, feta en ui aan de salade toevoegen. Ook olijven en andere vruchten kun je eenvoudig aan deze salade toevoegen.

Leuke bonustip: je kunt de Griekse kip salade ook combineren met een rijstgerecht. Dit biedt nog meer mogelijkheden om lekker, eenvoudig, gevarieerd en goedkoop te eten!