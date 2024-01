Bram Moszkowicz baart opzien met uiterst opmerkelijke uitspraak over straf voor Overmars

Bram Moskowicz heeft afgelopen week voor verbazing gezorgd met zijn uitspraken over . De voormalig strafrechtadvocaat is van mening dat er in de bepaling van de strafmaat voor Overmars rekening gehouden moet worden met de hartaanval die de technisch directeur van Antwerp FC heeft gekregen.

Aan tafel bij het programma Shownieuws op SBS6 ontstond afgelopen week een discussie over het besluit van de FIFA om de schorsing die het Instituut Sportrechtspraak Overmars oplegde voor grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer bij Ajax wereldwijd over te nemen. Moskowicz vindt dat Overmars zijn straf inmiddels wel heeft gehad, maar dat schiet bij tafelgast Sandra Schuurhof in het verkeerde keelgat: "Hij is helemaal niet gestraft, want hij heeft de ene baan voor de andere ingeruild binnen een maand. Hij heeft het leven van vrouwen gewoon voor lange tijd onmogelijk gemaakt en misschien wel verwoest.”

Moskowicz kijk heel anders aan tegen de situatie van Overmars, die sportieve successen kende bij Ajax, maar uiteindelijk door meerdere incidenten - die nog onderzocht worden - het veld moest ruimen: "Van de andere kant: die man heeft ook een zware hartaanval gehad. Dat staat niet los. Ik vind dat als iemand een zware hartaanval heeft gehad zoals hij, dan moet je daar ook rekening mee houden in de strafmaat", geeft Moskowicz aan. Zijn uitspraak zorgde voor verbazing bij Schuurhof.

Bij het programma De Oranjewinter op SBS6 werd er woensdagavond ook gereageerd op de uitspraken van Moskowicz bij Shownieuws. Jack van Gelder en Gerard Joling, allebei te gast bij het programma, keken met verbazing naar het fragment: "Dat ben ik ook niet met hem eens", begint Van Gelder. "Dat vind ik ook vreemd. De oorzaak is dat hij iets heeft gedaan, maar het gevolg is dat hij wellicht last van zijn hart heeft gekregen. Het zit precies anders dan hij nu op dit moment zeg, vind ik."