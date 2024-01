Harde kern Ajax komt met duidelijke reactie op wereldwijde schorsing Marc Overmars

De harde kern van Ajax schaart zich vierkant achter voormalig directeur voetbalzaken . De huidige technisch directeur van Royal Antwerp FC kreeg dinsdag te horen dat de FIFA zijn Nederlandse schorsing wegens grensoverschrijdend gedrag wereldwijd overneemt.

Op Instagram wijden verschillende fanatieke supportersgroepen een story aan het nieuws dat Overmars zijn taken voorlopig neer moet gaan leggen. Ultra's Amsterdam plaatst een foto van Overmars uit zijn Ajax-periode met de duidelijke tekst 'Wij staan achter jou'. Een tweede story laat een groot spandoek zien van de beeltenis van Overmars in de Johan Cruijff Arena met daaronder de tekst 'You are one of us' ('Jij bent een van ons'). Diezelfde foto is ook te zien op een story van het account Ajax Noord B.

Overmars was tussen 2012 en februari 2022 verantwoordelijk voor het technische beleid in Amsterdam. Onder leiding van de voormalig linksbuiten steeg de club tot grote hoogten, vooral in de periode dat Erik ten Hag als trainer werkzaam was. In 2022 kwam echter hardhandig een einde aan de succesperiode van Overmars bij Ajax, toen duidelijk werd dat de directeur zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke medewerkers van de club.

Het Instituut Sport Rechtspraak (ISR) sprak daarna een schorsing van een jaar uit, plus een voorwaardelijk extra jaar. De KNVB besloot die uitspraak in december 2023 door te sturen naar de FIFA, waarna de wereldvoetbalbond dinsdag besloot deze wereldwijd over te nemen. Daardoor lijkt Overmars zijn werkzaamheden voor Antwerp voorlopig neer te moeten leggen, al laat hij via een woordvoerder weten dat het vonnis eerst bestudeerd moet worden voordat daar duidelijkheid over is.