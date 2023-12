Overmars in het nauw: KNVB meldt schorsing bij de FIFA

Het laatste woord over het omstreden vertrek van Marc Overmars bij Ajax in februari 2022 is nog (lang) niet gezegd of geschreven. De oud-technisch directeur van de Amsterdammers kreeg onlangs van het Instituut Sportrechtspraak een schorsing van een jaar opgelegd. Dat betekent dat Overmars voorlopig geen functie in Nederland mag bekleden. De KNVB heeft diens schorsing nu echter gemeld bij de FIFA.

Dat meldt Voetbal International vrijdagmiddag althans. Overmars stapte begin 2022 op als technisch directeur van Ajax nadat uit onderzoek naar voren was gekomen dat hij grensoverschrijdend gedrag had getoond richting vrouwelijke collega’s. De oud-speler van onder meer Ajax, FC Barcelona en Arsenal was nog geen twee maanden vertrokken uit Amsterdam toen hij door Antwerp FC werd aangesteld als nieuwe sportief directeur. Sinds de komst van Overmars kroonden de Antwerpenaren zich tot kampioen van België, wonnen ze de beker en de supercup én kwalificeerden ze zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

Het zal echter moeten blijken of Overmars ook na de jaarwisseling nog zijn stempel kan drukken bij Antwerp FC. De voormalig Oranje-international werd onlangs door het Instituut Sportrechtspraak geschorst voor een jaar wegens grensoverschrijdend gedrag. Dat betekent dat Overmars het komende jaar geen functie mag uitoefenen in het Nederlandse voetbal. Daarnaast kreeg hij ook nog één jaar schorsing voorwaardelijk. Overmars leek in eerste instantie zijn werkzaamheden in België ‘gewoon’ te kunnen blijven uitvoeren, maar VI schrijft dat de KNVB tóch melding heeft gemaakt bij de FIFA. “Volgens de FIFA-reglementen moeten nationale bonden ‘serieuze gevallen van seksuele intimidatie’ melden. De KNVB laat weten dat dit inmiddels is gebeurd”, leest het.

Het is nu aan de tuchtcommissie van de wereldvoetbalbond om te bepalen of er voldoende aanleiding is om de schorsing over te nemen.