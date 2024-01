Kamp-Overmars komt met eerste reactie op keiharde uitspraak van de FIFA

heeft via een woordvoerder een eerste reactie gegeven op het nieuws van dinsdag, toen bekend werd dat de FIFA zijn schorsing vanwege grensoverschrijdend gedrag die in Nederland werd uitgesproken wereldwijd overneemt. Tegenover de Belgische krant Het Laatste Nieuws laat het kamp-Overmars weten dat het geen uitgemaakte zaak is dat de technisch directeur woensdag zijn taken bij Royal Antwerp FC al moet neerleggen.

"Wat wij dinsdagavond hebben ontvangen, is dat FIFA de uitspraak van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) overneemt", laat de woordvoerder weten aan het Belgische medium. "Die uitspraak is dus wereldwijd van toepassing. Maar de onderbouwing van die uitspraak zit daar niet bij. Dat is een heel proces en het komt erop neer dat je die onderbouwing via een portal moet downloaden. Omdat dit pas woensdag kan, kunnen we nu inhoudelijk nog geen reactie geven."

Artikel gaat verder onder video

Dat Overmars zijn werkzaamheden in België direct moet staken, is wat de woordvoerder betreft dan ook nog geen gesneden koek. "Daar kunnen we nog niets over zeggen. We gaan woensdag eerst aan de slag met de onderbouwing. Na het bestuderen daarvan weten we meer." De reactie van de voormalig vleugelflitser zelf laat hij in het midden: "Hoe Marc reageerde? Ook daar kunnen we niets over zeggen."

Overmars werd in februari 2022 door Ajax aan de kant geschoven nadat bekend was geworden dat hij zich over een langer periode schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke medewerkers van de club. Zo zou hij meerdere vrouwen ongewenst foto's van zijn geslachtsdeel, zogeheten dickpics, hebben gestuurd. Kort na zijn vertrek uit Amsterdam trad hij aan in Antwerp, waar hij Mark van Bommel aanstelde als hoofdtrainer en in 2023 de Belgische landstitel wist te veroveren.