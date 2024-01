Marc Overmars ontvangt ontzettend slecht nieuws vanwege grensoverschrijdend gedrag

Ontzettend slecht nieuws voor Marc Overmars. Zijn nationale schorsing vanwege grensoverschrijdend gedrag tijdens zijn periode als technisch directeur bij Ajax wordt met onmiddellijke ingang wereldwijd doorgevoerd, zo bevestigt Frank Neervoort van Overmars dinsdagavond aan De Telegraaf. Daardoor kan Overmars voorlopig niet werken als technisch directeur van Antwerp FC.

Overmars werd in november door het Instituut Sportrechtspraak voor twee jaar geschorst vanwege zijn grensoverschrijdende gedrag in zijn tijd bij Ajax, waarvan een jaar voorwaardelijk. In eerste instantie gold de schorsing alleen binnen Nederland en had de straf geen grote gevolgen voor de beleidsbepaler, daar hij in België actief is.

De KNVB heeft de nationale uitspraak echter overgedragen aan de tuchtcommissie van de FIFA. De FIFA neemt de straf van het Instituut Sportrechtspraak over. Overmars heeft een korte toelichting gekregen en gaat uit van een straf van tien maanden, aldus De Telegraaf. Overmars kan in beroep gaan tegen de uitsluiting. Onduidelijk is op dit moment nog of hij daadwerkelijk beroep zal aantekenen.