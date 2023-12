Ajax had Overmars moeten houden: 'Een cruciale fout'

is in de ogen van te snel weggestuurd door de leiding van Ajax. In een interview met Voetbal International spreekt de Serviër zich uit over de manier waarop de directeur voetbalzaken is vertrokken uit de Johan Cruijff Arena.

“Ik weet dat het heel gevoelig ligt, in die periode helemaal. Maar Ajax had Overmars moeten beschermen. Een cruciale fout van de club”, stelt Tadic. “Waar mannen en vrouwen samenwerken, wordt er geflirt. Dat is normaal. Ik wil niemand beschuldigen en ook niets rechtvaardigen. Maar had het als club aangepakt en opgelost. Met elkaar. Je had én de vrouwen goed kunnen helpen die het betrof, én Overmars kunnen helpen. Ik ben ervan overtuigd dat we het met zijn allen samen hadden kunnen oplossen.”

Volgens Tadic was het anders geweest als er fysiek contact was geweest, maar in deze situatie had een schorsing of straf ook kunnen volstaan. “De club ging klakkeloos mee in de hype die er was. Mensen wilden hem laten hangen in plaats van oplossen”, aldus de voormalig aanvoerder van de Amsterdammers. “Hoewel sommige mensen wel verschrikkelijk hebben onderschat hoe belangrijk Overmars voor Ajax was. Maar die zijn daar inmiddels wel achter gekomen, denk ik.”

Het vertrek van Overmars en later ook trainer Erik ten Hag was de doodsteek voor het succes van Ajax. “Het gat dat ontstond na het vertrek van Overmars en Ten Hag was zó groot dat allerlei mensen moesten helpen. Alfred Schreuder, Klaas-Jan Huntelaar, Gerry Hamstra, Edwin van der Sar en ook Milos Malenovic. Iedereen merkte dat het voor hen te moeilijk en complex was”, zei Tadic, die de conclusie trekt dat het nooit echt is gelukt om het vertrek van zoveel goede spelers goed op te vangen zonder Ten Hag en Overmars.