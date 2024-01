Bizarre taferelen in Italië: spelersvader probeert keeper neer te slaan na hoofdblessure zoon

Het duel tussen Cesena en US Olbia 1905 in de Italiaanse Serie C is zondagavond uitgelopen in een chaotisch tafereel. Na afloop van de wedstrijd, die een 1-0 overwinning voor de thuisploeg opleverde, probeerde de vader van Cesena-speler rake klappen uit te delen aan Olbia-keeper .

Shpendi senior heeft twee voetballende zoons: Stivens tweelingbroer Cristian is als spits actief bij Serie A-club Empoli. Zondag was hij echter van de partij toen zijn andere zoon met koploper Cesena in actie kwam op het derde niveau. Vanaf de tribunes moest hij toezien hoe zijn zoon de strijd moest staken nadat hij een hoofdwond opliep door een onfortuinlijke botsing met Rinaldi. Na het laatste fluitsignaal probeerde hij zijn gram te halen op de keeper, maar leden van de technische staf van Cesena konden voorkomen dat Rinaldi daadwerkelijk geraakt werd, zo meldt Football Italia.