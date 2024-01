Doek valt voor Real Madrid: Griezmann betovert Wanda Metropolitano met prachttreffer

Atlético Madrid heeft zich ten koste van aartsrivaal Real Madrid geplaatst voor de kwartfinales van de Copa del Rey. In een wedstrijd die eindigde in de nacht van donderdag op vrijdag zegevierden les Colchoneros in eigen huis na verlengingen met 4-2. Memphis Depay speelde als invaller twintig minuten mee bij Atlético en leverde de assist bij het laatste doelpunt van de avond.

Het bal werd op slag van rust namens Atlético geopend door Samuel Lino. De Braziliaanse vleugelspeler gleed de bal bij de tweede bal voorbij doelman Andriy Lunin, nadat Antonio Rüdiger het leder onbedoeld verlengd had: 1-0. De achterstand was een hard gelag voor Real Madrid, want de Koninklijke had in de openingsfase de beste kansen gekregen. Zo trof Jude Bellingham de lat, terwijl Jan Oblak moest ingrijpen op pogingen van Rodrygo, Vinícius Júnior en Federico Valverde.

Artikel gaat verder onder video

In de blessuretijd van de eerste helft wist Real Madrid alsnog te scoren. Oblak zat mis bij een indraaiende vrije trap van Luka Modric, waarna de bal via de Sloveense doelman van Atlético in het net belandde: 1-1. Kort na de onderbreking ging aan de overzijde ook Lunin in de fout. De vervanger van de geblesseerde Thibaut Courtois tikte de bal in de eigen zestien onbedoeld tegen het been van Rüdiger aan, waarna Álvaro Morata in een leeg doel kon scoren: 2-1.

Vervolgens waren er kansen aan weerszijden. Rodrygo schoot op de lat namens Real Madrid, terwijl Antoinne Griezmann en Morata op Oblak stuitten. Atlético liet zo na om de wedstrijd in het slot te gooien en dat kwam het elftal van trainer Diego Simeone acht minuten voor tijd duur te staan. Bellingham zette de bal voor bij de tweede paal, waar de koud ingevallen Joselu met het hoofd kon scoren: 2-2.

Vervolgens volgde een verlenging. Een briljante individuele actie van Griezmann bracht Atlético na tien minuten spelen in de verlenging weer aan de leiding. Hij ging aan de wandel met het leer en verschalkte Lunin vervolgens met een harde uithaal uit en lastige hoek: 3-2. Depay was toen overigens net ingevallen voor Morata. Real Madrid trok de wedstrijd in de laatste twintig minuten uitdrukkelijk naar zich toe, maar wist uiteindelijk geen gelijkmaker meer te forceren. Sterker nog: in de voorlaatste minuut van de verlenging gooide Rodrigo Riquelme het duel in het slot, na een assist van Depay.