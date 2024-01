Blind en Girona gaan in 2024 vrolijk verder: razendsnelle voorsprong in topper

Het Girona van pakt in 2024 de lijn die vorig jaar werd ingezet moeiteloos weer op. In de LaLiga-topper tegen Atlético Madrid neemt de thuisploeg al binnen twee minuten een voorsprong dankzij .

Op dat moment had spits en topscorer Artem Dovbyk al een levensgrote kans op de openingstreffer laten liggen. Een minuut later was het via Fernández dus alsnog raak. De linksbuiten dribbelde na anderhalve minuuts spelen naar binnen en verschalkte Atlético-doelman Jan Oblak met een schot in de verre hoek: 1-0.

Girona, met Blind andermaal in de basis, begon als nummer twee van Spanje aan het treffen met Atlético, waar Memphis Depay als reserve startte. Eerder op de avond won koploper Real Madrid moeizaam van Mallorca (1-0), waardoor Girona een zege nodig heeft om in punten weer gelijk te komen met De Koninklijke.

De voorsprong van Girona hield echter niet lang stand. Na een kwartier spelen zette Álvaro Morata beide ploegen weer op gelijke hoogte. De Spaanse spits schoot raak in de verre hoek, nadat de VAR de beelden lang bestudeerd had bleek dat de concurrent van Memphis daarbij niet buitenspel had gestaan. Voormalig PSV'er Sávio hielp Girona na een fout van Atlético-aanvoerder Koke echter opnieuw aan een voorsprong, in de rebound schoot de Braziliaan de 2-1 binnen.