Ronald Koeman deelt fikse sneer uit aan FC Barcelona

Ronald Koeman heeft dinsdagochtend tijdens de persconferentie een flinke sneer uitgedeeld aan zijn oude werkgever FC Barcelona. Bij een vraag over (33) kon de keuzeheer het niet nalaten om de Catalanen even een trap na te geven.

De keuzeheer van Oranje kreeg de vraag of Blind ook als linkercentrale verdediger uit de voeten zou kunnen, omdat Koeman op zoek was naar een linkspoot in het centrum van de achterhoede na het uitvallen van Nathan Aké. “Ja”, was het duidelijke antwoord van Koeman, die vervolgens ook onderbouwing gaf van zijn stellige mening.

“Het is alleen maar mooi om te zien dat hij het erg goed doet bij Girona. Een club die misschien wel het best voetbal speelt van LaLiga”, kon Koeman het niet nalaten om zijn oude werkgever FC Barcelona een sneer te geven. In dit geval overigens een niet onterechte sneer, want de club staat met 34 punten bovenaan in Spanje en staat vier punten voor op FC Barcelona. Real Madrid is met 32 punten de nummer twee op de ranglijst.

“Hij houdt zich daar simpel staande en dat zegt veel over de kwaliteiten van Blind”, vervolgde Koeman. “De slimheid en de ervaring die hij heeft. Daarom zit hij nog steeds bij het Nederlands elftal.” Blind is met dertien officiële duels dit seizoen een absolute vaste kracht bij Girona. Op 10 december staan FC Barcelona en Girona tegenover elkaar in LaLiga.