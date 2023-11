'Na Van der Wiel, Blind en Ziyech laten Ajax-fans weer een speler keihard vallen'

beleefde donderdagavond een avond om snel te vergeten. De middenvelder van Ajax kwam er in de eerste helft van de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion in de Europa League niet aan te pas en werd in de rust naar de kant gehaald. Toen de toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA dat doorhadden, klonk er luid gejuich vanaf de tribunes. De Telegraaf zet de actie van de fans in perspectief en trekt een lijn door die werd ingezet met een aantal andere spelers die in het verleden voor de club uitkwamen.

Op de persconferentie na het duel somt clubwatcher Mike Verweij op: "Eerder werden Gregory van der Wiel, Daley Blind en Hakim Ziyech volgens een hele vervelende Ajax-traditie uitgefloten door hun eigen fans." Taylor speelde een ongelukkige eerste helft tegen Brighton, wat hem niet alleen in het stadion maar zeker ook online op heftige reacties kwam te staan. Zo riepen veel mensen John Van 't Schip op X op om de middenvelder naar de kant te halen. Toen de trainer dat in de rust daadwerkelijk deed, klonk er dus gejuich in de ArenA toen dat door de stadionspeaker werd omgeroepen.

Oprapen

Ook Verweij's collega Valentijn Driessen vreest dat de kritiek en het juichen om de wissel bij Taylor niet in de koude kleren zullen gaan zitten. In zijn column in diezelfde krant schrijft de chef voetbal dat Van 't Schip zijn speler 'onderhand op moet rapen' nu de aanhang "de middenvelder, die zo met zichzelf in de knoei zit, keihard (liet) vallen." Ook Driessen refereert aan de drie voormalige Ajacieden die dat in het verleden overkwam; hij spreekt van 'een kwalijke Ajax-traditie'.