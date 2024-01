Romano komt met groot nieuws over Forbs: snel vertrek bij Ajax in de maak

Georges Mikautadze is mogelijk niet de enige zomeraankoop van Ajax die na een paar maanden alweer vertrekt uit Amsterdam. Waar de Georgiër onlangs al op huurbasis terugkeerde bij FC Metz, hoopt Nottingham Forest Carlos Forbs nog voor het verstrijken van de transferdeadline terug te halen naar Engeland. Dat meldt Fabrizio Romano dinsdagavond. Volgens de doorgaans zeer goed geïnformeerde Italiaan voert de club uit de Premier League 'vergevorderde' gesprekken met Ajax over een tijdelijke overgang van de aanvaller.

Ajax baarde afgelopen zomer opzien door liefst veertien miljoen euro te betalen voor de komst van Forbs. De aanvaller stond in de jeugdopleiding van Manchester City weliswaar te boek als groot talent, maar had zich tot dan toe nog niet op het hoogste niveau bewezen. Ajax trok desondanks diep in de buidel voor Forbs, die er in Amsterdam echter nog niet in is geslaagd om een basisplaats te veroveren. De pijlsnelle vleugelspeler kon onder Maurice Steijn nog wel regelmatig rekenen op een basisplaats, maar na het vertrek van Steijn en de aanstelling van John van ’t Schip moet hij het vooral doen met invalbeurten.

In de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk afgelopen zondag was Forbs eindelijk weer een keer belangrijk voor Ajax. Hij verzorgde als invaller de assist op de 4-1 van Steven Berghuis, die daarmee het duel definitief in het slot gooide. De kans is groot dat de assist op Berghuis voorlopig het laatste wapenfeit van Forbs in Ajax-shirt is geweest. Volgens Romano is de huidige nummer vijf van de Eredivisie dus in gesprek met Nottingham Forest over een tijdelijke overgang en gaan de onderhandelingen de goede kant op. Voetbal International meldde maandag nog dat Burnley zich al had gemeld in Amsterdam, maar Nottingham Forest lijkt dus de beste papieren te hebben.

Forbs kwam tot op heden 25 keer in actie voor Ajax, waarvan twaalf keer als basisspeler. De teller staat op twee doelpunten en vier assists. Zijn enige treffers maakte hij tegen Olympique Marseille in de Europa League en op bezoek bij N.E.C. Forbs heeft bij Ajax een contract tot medio 2028. Romano heeft het niet over een optie tot koop, dus de aanvaller lijkt nog wel een toekomst te hebben in Amsterdam.

🚨🌳 EXCLUSIVE: Nottingham Forest are in advanced talks to sign Carlos Borges from Ajax on loan deal.



Negotiations on, Ajax have been approached by #NFFC to bring Carlos back to Premier League.



🇵🇹🇺🇸 Forest want both Borges & Gio Reyna. pic.twitter.com/aIXCuTTCSA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2024