Feyenoord - PSV op tv: hoe laat en op welke zender is de bekerkraker te zien?

Feyenoord en PSV strijden woensdag om een plaats in de kwartfinale van de KNVB Beker. De nummers één (PSV) en twee (Feyenoord) van de Eredivisie weten al dat de winnaar van de onderlinge confrontatie een thuiswedstrijd tegen AZ wacht bij de laatste acht. Het duel in De Kuip wordt live uitgezonden, maar hoe laat en op welke zender?

Feyenoord - PSV op tv

De achtste finale tussen Feyenoord en PSV begint woensdagavond om 20.00 uur. De wedstrijd wordt uitgezonden op het open kanaal van ESPN. Een uur voor de aftrap, om 19.00 uur, kun je afstemmen op de zender om geen minuut van de voorbeschouwing te missen.

Weg naar de achtste finale

Zowel Feyenoord als PSV mocht dit seizoen instromen in de tweede ronde van de KNVB Beker, omdat beide clubs zich afgelopen jaargang plaatsten voor Europees voetbal. Feyenoord begon met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Op 20 december, vlak voor het ingaan van de winterstop, werd het in Rotterdam 2-1 voor de ploeg van Arne Slot.

Een dag later zou PSV het in eigen huis opnemen tegen FC Twente, maar vanwege hevige regenval was het veld in het Philips Stadion onbespeelbaar en werd de wedstrijd uitgesteld tot na de winterstop. Op woensdag 17 januari werd ruimte gevonden om de wedstrijd in te halen, PSV had in eigen huis geen kind aan de Tukkers en won met 3-1.

Vorm

Beide topclubs lieten na de winterstop al punten liggen in de competitie. Thuisclub Feyenoord pakte in de eerste wedstrijd na de break een 2-0 voorsprong tegen NEC, maar wist die niet over de streep te trekken. De Nijmegenaren kwamen terug tot 2-2 en gaven de toch al vrij kansloos lijkende titelprolongatie van de ploeg van Slot daarmee nog maar eens een knauw.

PSV was tot afgelopen weekend immers nog zonder puntverlies in de Eredivisie en zag door het gelijkspel bij Feyenoord - NEC de voorsprong groeien naar twaalf (!) punten. Zondag liep de ploeg van Peter Bosz in Stadion Galgenwaard echter tegen het eerste gelijkspel van deze campagne op: FC Utrecht hield de koploper in de Eredivisie op een 1-1 gelijkspel. Het gat tussen beide clubs op de ranglijst is daardoor teruggebracht tot - een voor PSV nog altijd comfortabele - tien punten.