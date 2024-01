Slot laat harten Feyenoord-fans sneller kloppen met uitspraak over toekomst

Arne Slot sluit niet uit dat hij nog heel lang trainer blijft van Feyenoord. De oefenmeester stapte in de zomer van 2021 in bij de Rotterdammers, loodste hen in zijn eerste seizoen meteen naar de finale van de UEFA Conference League en vorig jaar naar de eerste landstitel sinds 2017. Hoewel Feyenoord en Slot in de eerste helft van de huidige jaargang een aantal tikken kregen te verwerken, kan hij op dit moment geen reden bedenken waarom hij zou vertrekken.

Na het succesvolle afgelopen seizoen leek een vertrek van Slot bij Feyenoord onvermijdelijk. De sterke prestaties van de Rotterdammers in de Eredivisie én de Europa League bleven niet onopgemerkt en wekten de interesse van onder meer Tottenham Hotspur. De Noord-Londenaren zagen in Slot een serieuze optie voor het hoofdtrainerschap, maar zo ver kwam het uiteindelijk niet. Slot bleef Feyenoord trouw en daar lijkt voorlopig geen verandering in te komen. “Ik heb nu geen enkele aanleiding te denken dat mijn toekomst er anders uit komt te zien”, vertelt de hoofdtrainer in gesprek met Voetbal International.

“Er speelt niks, er is geen belangstelling en ik ben bezig met Feyenoord”, vervolgt Slot. “Ik snap dat mensen denken dat ik hier nu zo lang zit en veeleisend ben. Dus moet ik wel blijven aanvoelen of spelers het leuk vinden en ze erachter staan. Ik heb het gevoel dat ze dat doen, krijg geen andere signalen. De reacties van spelers die laten weten graag onder me te werken, die houden van het voetbal dat we spelen, geven mij juist heel veel energie.” Slot denkt zelfs dat hij misschien wel ‘een soort’ Arsène Wenger kan worden bij Feyenoord. De Fransman stond tussen 1 oktober 1996 en 13 november 2019 aan het roer bij Arsenal. “Al zie je dat tegenwoordig niet veel meer. Diego Simeone is een uitzondering op de regel. Als je daar in Madrid het stadion binnenloopt, zie je van hem een borstbeeld.”

Voorzichtige kritiek en negatieve mijlpaal voor Slot

Hoewel het huwelijk tussen Feyenoord en Slot sinds zijn entree in Rotterdam-Zuid een groot succes is, klonk er de afgelopen maanden ook wat kritiek op de hoofdtrainer. Feyenoord beleefde een uitstekende start in de groepsfase van de Champions League en stevende af op overwintering in het miljardenbal, maar na nederlagen tegen Lazio en Atlético Madrid kon daar een streep doorheen. Ook in de Eredivisie kreeg de ploeg van Slot een flinke tik te verwerken, thuis in de kraker tegen PSV (1-2). De nederlagen tegen Atlético Madrid en PSV volgden kort na elkaar. “Dit jaar is het dus voor het eerst dat ik twee wedstrijden op rij verloren heb. Dat is voor de rest toch best veel winnen, maar dan nog hoorde ik dat het sentiment een beetje begon te draaien. Dat kun je ook als een compliment zien. Het is een gevolg van wat we de afgelopen jaren samen al hebben bereikt hier bij Feyenoord”, stelt Slot.