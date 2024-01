John van 't Schip geeft toe: 'Hij heeft moeite, dat kun je hem niet kwalijk nemen'

John van 't Schip heeft na afloop van de 4-2 zege op Heracles Almelo toegegeven dat Ajax verdedigend kwetsbaar. Ar'jany Martha is volgens de trainer een van de spelers die het lastig heeft.

Martha, van oorsprong een aanvaller, wordt door Van 't Schip regelmatig gebruikt als linksback. Dat was zaterdagavond op bezoek bij Heracles Almelo niet anders. Samen met Tristan Gooijer, Devyne Rensch en Jorrel Hato vormde Martha de laatste linie van de Amsterdammers.

Artikel gaat verder onder video

"We zijn kwetsbaar", aldus Van 't Schip voor de camera van ESPN. "Het is licht. Martha is een gemaakte linksback, laat ik het zo zeggen. Hij heeft nog wel moeite, dat zie je ook vandaag weer. Dat kun je hem niet kwalijk nemen. Gooijer heeft het daarentegen deze en vorige week goed gedaan. Natuurlijk zijn er momenten waarop het beter kan, maar hij pakt het goed op, staat goed en is rustig aan de bal."

Ajax hield op 25 november voor het laatste de nul in de Eredivisie. "Gelukkig scoren we meer dan we tegenkrijgen. Dat moet wel anders, want volgende week ga je het natuurlijk niet redden als je zo speelt", doelt Van 't Schip op de kraker tegen PSV van zaterdagavond.