Kenneth Perez noemt vier Ajax-spelers op die hij bovengemiddeld goed vindt

Kenneth Perez ziet bij Ajax vier spelers rondlopen die beschikken over bovengemiddelde kwaliteiten. In de ogen van de analist horen daar voornamelijk jonge spelers van de huidige ploeg van John van 't Schip bij, waaronder zomeraankoop .

"Ajax heeft vier spelers, vind ik, die bovengemiddeld zijn. Dat is de keeper (Ramaj, red.), Jorrel Hato, Kristian Hlynsson en Brian Brobbey. Dat zijn spelers die bovengemiddeld goed zijn", vind Perez, die grootverdieners als Steven Bergwijn en Steven Berghuis in dat rijtje achterwege laat. Zondagmiddag was de analist voornamelijk van één van bovenstaand genoemde spelers onder de indruk: "Vandaag Ramaj, echt fantastisch gekeept. Fantastisch gekeept", zegt de analist opnieuw.

Wat voor verbazing zorgde bij Perez is dat hij het gevoel kreeg dat voetbalminnend Nederland zondagmiddag opnieuw schrok van het optreden van Ajax, mede door de grote hoeveelheid aan kansen dat de ploeg weg gaf aan Go Ahead: "We hebben het over een team dat drie weken geleden van Hercules verloor, een derdedivisionist. En dan zijn is iedereen nu verbaasd dat ze zo veel expected goals tegen hebben gekregen tegen Go Ahead, dat vind ik best wel gek", merkt de analist van ESPN op.