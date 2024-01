Kian Fitz-Jim vertelt eerlijk wat hij vindt van komst Jordan Henderson

keerde deze maand eerder dan gepland terug bij Ajax, na een verhuurperiode bij Excelsior. De middenvelder kreeg perspectief op speeltijd geschetst door trainer John van ’t Schip, maar niet veel later werd met Jordan Henderson een forse concurrent op zijn positie binnengehaald. In gesprek met ESPN vertelt Fitz-Jim eerlijk hoe hij daarover denkt.

“Voor mij persoonlijk is het een beetje lastig”, geeft de twintigjarige middenvelder toe. “Maar ik denk dat het goed is voor de club om een speler van dat kaliber te hebben. Ik kan er ook van leren en uiteindelijk moet ik gewoon voor mijn kans gaan.”

Anderhalve week geleden werd bekend dat Fitz-Jim terugkeert bij Ajax. Hij bleef op de bank in de twee Eredivisie-wedstrijden nadien. Maandag stond hij in de Keuken Kampioen Divisie op het veld bij Jong Ajax tegen FC Groningen (0-1 nederlaag). “Ik heb altijd gezegd dat ik terug zou gaan als de trainer mij terug zou willen”, licht hij toe. “'De trainer belde me op en zei dat hij me terug wilde hebben om voor mijn kans te gaan op het middenveld.”

“Dat is eigenlijk de reden geweest om terug te gaan. Hij gaat me de kans geven, dat is het perspectief. Dan ligt het uiteindelijk aan mezelf”, aldus Fitz-Jim. “De gefronste wenkbrauwen kan ik best begrijpen. Van de buitenkant lijkt het misschien geen geslaagde huurperiode, maar in die vier maanden heb ik echt heel veel geleerd.”