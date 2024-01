Kieft haalt twee Ajacieden door het slijk: ‘Hij zakt bijna iedere wedstrijd opnieuw door het ijs’

Wim Kieft ziet dat het moeilijk heeft bij Ajax. De oud-voetballer schrijft in zijn column voor De Telegraaf over de ‘leiderschapskwaliteiten’ van de Kroatische verdediger. Kieft stelt dat Sutalo wekelijks in de fout gaat tijdens wedstrijden van de Amsterdammers. Ook maakt nog geen onuitwisbare indruk op de analist.

“Josip Sutalo dicht je leiderschapskwaliteiten toe als centrale verdediger en Kroatisch international met een prijskaartje van 23 miljoen euro. Maar die zakt bijna iedere wedstrijd opnieuw door het ijs”, begint de columnist van De Telegraaf.

“Vaak is het excuus dan dat iemand moet wennen, maar Sutalo kwam met een bepaalde status naar Amsterdam en hij speelt hier niet in de Premier League, maar in de Eredivisie tegen clubs als FC Volendam, NEC en Fortuna Sittard. Dan mag je meer eisen”, gaat Kieft verder. De ex-spits vraagt zich ook af waarom Ajax zaken heeft gedaan met Tahirovic: “Wat ze ooit in hem hebben gezien en daarmee willen, is een raadsel.”

Sutalo werd afgelopen zomer door de inmiddels ontslagen Sven Mislintat naar Amsterdam gehaald. De verdediger, die zijn interlands speelt voor Kroatië, kwam met hoge verwachtingen naar Ajax, maar heeft in de eerste seizoenshelft nog maar amper kunnen overtuigen. Voor Tahirovic geldt eigenlijk hetzelfde, want ook hij haalt nog niet het Ajax-niveau. In twaalf Eredivisiewedstrijden scoorde de middenvelder twee keer.