Klap in gezicht voor Fledderus: slaan van tegenstander heeft grote gevolgen

De klap die Mark-Jan Fledderus zaterdagmiddag in een wedstrijd in het amateurvoetbal uitdeelde aan een tegenstander, heeft gevolgen voor de huidig technisch manager van de Eredivisie CV. Voorlopig is Fledderus namelijk niet meer als voetballer op een voetbalveld te zien en daarnaast is zijn werkgever allesbehalve blij met zijn actie.

Zaterdagmiddag deelde Fledderus een klap uit aan een middenvelder van de tegenstander, die in eerste instantie tegen de voormalig technisch manager van FC Groningen zou zijn opgelopen. De scheidsrechter ontging het moment, maar de camera's langs de zijlijn stonden wel aan en hebben de tik die Fledderus uitdeelde duidelijk op beeld staan. De technisch manager van de Eredivisie CV ging direct door het stof, maar zijn actie blijft niet zonder gevolgen.

Fledderus moest maandagochtend op het matje komen bij Jan de Jong, de directeur van de Eredivisie CV, die de beelden heeft gezien: "Mark-Jan is er vanochtend direct op aangesproken. "Hij toont zich schuldbewust, gaat ook niet meer voetballen", geeft De Jong aan in gesprek met De Telegraaf. Het verblijf van Fledderus bij de Groningse club HSC blijft dus beperkt tot een wedstrijd: "Over de inhoud van het gesprek doen we verder geen mededelingen. Dat is iets tussen werkgever en werknemer, maar blij zijn we er natuurlijk niet mee", besluit De Jong.

Fledderus gaf na afloop van het duel al aan te balen van zijn actie. Dat de gevolgen groot konden zijn, had de 41-jarige oud-voetballer kunnen weten. Bekend was bij de technisch manager dat de hele wedstrijd gefilmd zou worden door cameraploegen van RTV Noord. De beelden, waarop te zien is dat hij tegenstander Tijs Welfing een klap in het gezicht geeft, hebben vervelende gevolgen voor de oud-speler van onder meer Roda JC.

Bekijk hier de beelden van het incident in het Groningse amateurvoetbal