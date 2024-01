Marokkaanse fans komen met fraaie boodschap aan Abdelhak Nouri

Een mooie steunbetuiging van de supporters van Marokko aan Abdelhak Nouri en zijn familie. Voorafgaand aan de Afrika Cup-wedstrijd tegen Zambia toonden de fans een spandoek met de tekst: 'We will never forget you, Nouri'.

Voormalig Ajax-middenvelder Nouri werd geboren in Amsterdam als zoon van twee Marokkaanse ouders. Analisten Ali Boussaboun en Khalid Boulahrouz van Ziggo Sport twijfelen er niet aan dat Nouri met zijn familie naar de Afrika Cup-wedstrijd kijkt. Marokko kan zich in de derde groepswedstrijd verzekeren van een plek in de achtste finale.