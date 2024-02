Kijkers vragen om spoedig vertrek van Ziggo Sport-analist: 'Haal hem weg van die tafel, ik ga hem nooit serieus nemen!'

De bekende Nederlandse rapper Yes-R is gedurende de Afrika Cup bij Ziggo Sport te gast als analist. De rapper, presentator en acteur is van Marokkaans-Egyptische afkomst, waardoor hij een band heeft met deze twee - inmiddels uitgeschakelde - landen op het Afrikaanse eindtoernooi. Kijkers op sociale media reageren niet heel tevreden over de optredens van Yes-R als voetbalanalist.

Dinsdagavond was Yes-R samen met Lars Veldwijk (oud-international Zuid-Afrika) en Nourdin Boukhari (assistent-trainer Sparta Rotterdam) te gast als analist bij de wedstrijd tussen Marokko en Zuid Afrika (0-2). Eerder dit toernooi werd Yes-R ook al eens uitgenodigd als analist, maar op X zijn de reacties op de uitnodigingen voor de rapper als analist bij Ziggo niet erg positief: "Grote voordeel van de uitschakeling van Marokko op de Afrika Cup is dat die verdwaalde Yes-R niet meer analist op tv verschijnt", schrijft iemand op sociale media. "Wie heeft dat ook verzonnen?", vraagt hij zich hardop af.

Artikel gaat verder onder video

Er is meer verbazing bij de kijkers van Ziggo, zo blijkt uit alle reacties: "Haal Yes-R daar weg", schrijf een andere voetbalsupporter, terwijl iemand anders zich afvraagt of er een petitie begonnen zou kunnen worden om de rapper van televisie te kunnen halen: "Sinds wanneer is Yes-R voetbalanalist? Dit is wel echt armoe, toch?"