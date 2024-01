Rik Elfrink wijst op groot gemis bij PSV: ‘Hij is nog geen minuut in actie gekomen’

PSV was er alles aan gelegen om zondagmiddag ook te winnen van FC Utrecht, de achttiende competitiezege op rij in de wacht te slepen en daarmee de geschiedenisboeken in te gaan. De ploeg van trainer Peter Bosz kwam al vroeg op voorsprong, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een punt. Daags na het eerste puntenverlies van dit seizoen wijst PSV-watcher Rik Elfrink op de afwezigheid van . De aanvallende middenvelder is met Marokko actief op de Afrika Cup, maar kwam vooralsnog geen minuut in actie.

Het huidige PSV herbergt veel smaakmakers, maar van alle spelers was Saibari voor de winterstop misschien wel de opvallendste in Eindhoven. De aanvallende middenvelder wisselde in eerste instantie tussen bank en basis, maar speelde zich in de slotfase van de eerste seizoenshelft in de basiself van Bosz. Saibari stond met een geweldige invalbeurt aan de basis van de 5-2 overwinning op Ajax én de gedenkwaardige comeback tegen Sevilla in de Champions League. Een paar dagen na zijn hoofdrol in Sevilla mocht hij van Bosz beginnen in de kraker tegen Feyenoord en was hij ook in De Kuip trefzeker.

De trainer uit Apeldoorn heeft op het middenveld en vooral op de positie achter de spits veel te kiezen, maar hij realiseerde zich dat hij niet meer om Saibari heen kon. Ook in de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen AZ betaalde Saibari het vertrouwen van zijn coach terug met een sterk optreden (doelpunt en een assist). Het was vooralsnog zijn laatste optreden voor PSV, want hij mocht zich onlangs melden bij de nationale ploeg van Marokko ter voorbereiding op de Afrika Cup. Saibari kwam tot op heden vier keer uit voor zijn land en leek dankzij zijn sterke prestaties bij PSV ook op de Afrika Cup op speeltijd te kunnen rekenen, maar in de eerste twee groepsduels bleef hij 180 minuten op de bank.

“PSV-middenvelder Saibari is nog geen minuut in actie gekomen tijdens het toernooi om de Afrika Cup. PSV mist hem ondertussen node”, schrijft Elfrink maandag op X. Marokko begon met een 3-0 overwinning op Tanzania uitstekend aan het toernooi en had zich zondag tegen Congo-Kinshasa al kunnen plaatsen voor de volgende ronde, maar kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Daardoor staat er in de laatste groepswedstrijd tegen Zambia nog genoeg op het spel. “Woensdag speelt Marokko nog één groepsduel waarin Zambia de tegenstander is. PSV speelt dan in De Kuip tegen Feyenoord”, voegt Elfrink nog aan zijn tweet toe.

De finale van de Afrika Cup wordt gespeeld op 11 februari. Met een beetje pech is PSV Saibari dus nog een aantal weken kwijt. PSV speelt tot die tijd tegen Feyenoord (beker), Almere City (thuis), Ajax (uit) en FC Volendam (uit).

