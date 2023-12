Officieel: PSV mist Saibari in ieder geval tegen Excelsior, FC Twente en FC Utrecht

Het zat er natuurlijk al aan te komen en bij PSV hield men er daarom nadrukkelijk rekening mee, maar ontbreekt nu ook officieel in de eerste wedstrijden na de winterstop. De smaakmaker bij de Eindhovenaren in de eerste seizoenshelft is definitief opgenomen in de selectie van de Marokko voor de Afrika Cup, die van 13 januari tot 11 februari wordt gehouden in Ivoorkust. Andere bekende namen in de spelersgroep zijn Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat en Hakim Ziyech.

Saibari kwam in het afgelopen seizoen al tot zeventien wedstrijden in de Eredivisie, maar laat zich in de huidige jaargang pas écht nadrukkelijk gelden bij PSV. Peter Bosz heeft in Eindhoven meer dan genoeg te kiezen op het middenveld en Saibari was daardoor niet altijd zeker van een basisplaats, maar in de laatste weken van de eerste seizoenshelft kon de coach uit Apeldoorn niet meer om hem heen. Saibari viel op bezoek bij Sevilla in de Champions League geweldig in en toonde vervolgens ook in de toppers tegen Feyenoord en AZ zijn waarde. Met een goal en een assist in Alkmaar sloot hij het jaar in ‘stijl’ af.

Artikel gaat verder onder video

De aanvallende middenvelder van PSV krijgt de kans om het nieuwe jaar op geweldige wijze te beginnen. De prestaties van Saibari namens de Eindhovenaren zijn uiteraard niet onopgemerkt gebleven. Hij debuteerde op 12 september jongstleden in de Marokkaanse nationale ploeg en staat inmiddels al op vier interlands. Daar komt in januari en misschien wel februari mogelijk een aantal bij. Marokko neemt na de jaarwisseling deel aan de Afrika Cup in Ivoorkust en Saibari is van de partij. De Atlasleeuwen nemen het in de groepsfase op tegen Congo-Kinshasa, Tanzania en Zambia. Ze beginnen het toernooi op 17 januari tegen Tanzania. Vier dagen later is Congo-Kinshasa de tegenstander en drie dagen daarna Zambia.

Dat betekent dat Saibari in ieder geval de competitieduels met Excelsior (13 januari) en FC Utrecht (21 januari) én de bekerwedstrijd tegen FC Twente (17 januari) aan zich voorbij moet laten gaan. Mocht Marokko succesvol zijn op de Afrika Cup en misschien wel de finale halen, dan is Saibari ook in de eerste twee weken van februari niet inzetbaar voor PSV. In dat geval mist hij ook de uitwedstrijd tegen Ajax (3 februari). Zeventien dagen later speelt PSV de heenwedstrijd tegen Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League.