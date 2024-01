Melvin Platje: ‘Oorlog? Interesseert me niet, ik woon in een bunker en zet wat centjes opzij’

Melvin Platje versleet tijdens zijn loopbaan al de nodige clubs in binnen- en buitenland. In 2013 beproefde hij voor het eerst een buitenlands avontuur, toen hij van NEC verkaste naar Neftchi Baku in Azerbeidzjan. De nu 35-jarige spits erkent dat die transfer vooral was ingegeven door financiële motieven.

In de podcast DoneDeal legt Platje uit dat hij in de zomer van 2013 de nodige opties had. “Ik kon naar Polen, ik kon naar Bulgarije… Uiteindelijk heb ik gewoon voor Azerbeidzjan gekozen”, memoreert de huidige spits van tweededivionist AFC Amsterdam. “Ik dacht: ik teken gewoon een contract in Azerbeidzjan. Ik speelde er ook in de voorronde van de Champions League.”

Artikel gaat verder onder video

De keuze voor Neftchi Baku werd hem door veel mensen afgeraden, onder andere vanwege de al jarenlang politiek onrustige situatie in het land. Platje had zijn zinnen echter gezet op een lucratief avontuur. “Iedereen zei: wat moet je in Azerbeidzjan doen? Er is daar oorlog. Ik zei: luister, het interesseert me niet. Ik woon daar in een bunker. Als ik daar wat centjes opzij kan zetten en goed kan sparen…”

Platje had destijds naar eigen zeggen ook een aanbieding uit Iran. Die legde hij uiteindelijk echter naast zich neer. “Ik kon daar vijfhonderdduizend euro netto verdienen per jaar. Ik kon daar voor twee jaar tekenen. Het eerste jaar zou ik vijfhonderdduizend gaan verdienen, het tweede jaar zeshonderdduizend euro. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Mijn vrouw mocht daar niet in een stadion komen. Je maakt dan ook gewoon de beste keuze voor je gezin. Ik koos toen voor Azerbeidzjan.”