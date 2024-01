Mike Verweij brengt Ajax-supporters zeer teleurstellend nieuws: 'Die kans is gewoon heel klein'

Mike Verweij denkt dat de kans heel klein is dat Ajax in de laatste dagen van de transfermarkt nog aan de haal gaat met . Volgens de journalist van De Telegraaf is er wel geïnformeerd naar de Argentijnse linksachter, maar is het niet waarschijnlijk dat de publiekslieveling van Ajax deze winter nog naar Amsterdam komt.

Presentator Pim Sedee vraagt in de podcast Kick-Off van De Telegraaf aan Ajax-watcher Verweij of de Amsterdamse supporters naast Henderson nog een inkomende transfer kunnen verwachten, Dat zal volgens de verslaggever lastig worden, maar er vallen wel namen: "Uiteraard, ook omdat hij niet bij de selectie zat, die van Tagliafico. Daar is ook wel naar gekeken. Ik sluit het niet voor honderd procent uit dat hij komt, maar die kans is gewoon heel klein", geeft Verweij aan.

Tagliafico is een publiekslieveling bij Ajax en veel supporters zouden de Argentijn wel willen zien terugkeren in de Johan Cruijff ArenA, maar de Ajax-watcher denkt dat het lastig wordt. "Tagliafico heeft in Frankrijk een enorm salaris. Dan zal hij moeten inleveren, maar dat is komende zomer waarschijnlijker dan dat het nu gaat gebeuren. Valentijn Driessen zou het verstandig vinden als Ajax de linksachter nu nog naar Amsterdam haalt: "Als je Tagliafico kan halen voor dit half jaar: doe het nou", is zijn advies.