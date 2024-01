Mond van Perez valt wagenwijd open: 'Wat heeft Steijn daar te zoeken?!'

Kenneth Perez vindt het onbegrijpelijk dat Maurice Steijn zondagavond te zien was in het RTL-programma Casa Di Beau. In gesprek met Beau van Erven Dorens blikte de vijftigjarige trainer uitgebreid terug op zijn roerige periode bij Ajax. Perez is van mening dat Steijn zijn verhaal niet in een entertainmentprogramma had moeten doen.

Waar Steijn vlak voor de jaarwisseling in een interview in De Telegraaf voor het eerst terugblikte op zijn mislukte avontuur, deed hij bij Casa Di Beau zijn verhaal voor de eerste keer op beeld. "Wat heeft Maurice Steijn te zoeken in een entertainmentprogramma? Hij moet toch juist zijn verhaal in een voetbalgerelateerd blad doen? Ik las een kop van een artikel over zijn dochter. Who cares?!", aldus Perez bij Voetbalpraat.

Artikel gaat verder onder video

"Ik begrijp niet dat je in zo'n soort programma je ding gaat doen als je nog in de voetballerij actief wil blijven", gaat Perez verder. "Dat vind ik apart. Ik begrijp er helemaal niets van. Wat voor vervelends heeft hij meegemaakt? Het is toch een succesverhaal dat hij trainer van Ajax is geworden?"

Tafelgenoten Sjoerd Mossou en Martijn Krabbendam snappen wel dat Steijn ervoor heeft gekozen om deel te nemen aan het programma. "Dan doe je mee aan zo'n programma en gaat het over je dochter die meer volgers heeft gekregen. Even serieus...", uit Perez nogmaals zijn onbegrip. "Je bent voetbaltrainer, een serieuze voetbaltrainer! Ik begrijp hem niet. Echt niet. Ik vind dat hij in een serieus programma of serieuze krant zijn verhaal moet doen."