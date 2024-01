Nieuwe kopzorgen voor PSV en Bosz: naast Veerman en Tillman nóg een vraagteken voor Ajax-uit

PSV-trainer Peter Bosz weet nog niet of hij zaterdagavond in de topper tegen Ajax een beroep kan doen op . De aanvaller maakte vooralsnog in alle wedstrijden na de winterstop zijn opwachting en had afgelopen zaterdag tegen Almere City eindelijk weer een keer een basisplaats, maar moest zich in de tweede helft noodgedwongen laten vervangen. Het had op dat moment veel weg van kramp, maar Lang leeft desondanks ‘tussen hoop en vrees’ in de aanloop naar het duel met zijn oude werkgever.

Dat schrijft PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad zondagavond. De huidige koploper van de Eredivisie telde afgelopen zomer 12,5 miljoen euro neer om Lang terug naar de Nederlandse velden te halen. De aanvaller had weinig tijd nodig om zich geliefd te maken bij het Eindhovense publiek. Zo bezorgde hij zijn nieuwe werkgever in zijn eerste officiële wedstrijd - de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord - meteen de eerste prijs van het seizoen. Maar PSV en Lang hebben zeker niet alleen nog maar plezier van elkaar gehad.

Artikel gaat verder onder video

De Oranje-international worstelde in de eerste seizoenshelft met zijn fitheid en moest daardoor al een flink aantal wedstrijden missen. Hij was inmiddels een paar weken hersteld en kwam dus in vooralsnog alle wedstrijden na de winterstop in actie, maar is nu opnieuw een vraagteken bij PSV. Lang had afgelopen zaterdag in het thuisduel met Almere City (2-0 winst) voor het eerst sinds lange tijd een basisplaats. Hij hield het dik een uur vol alvorens hij zich moest laten vervangen. Het leek om een krampaanval te gaan, maar volgens Elfrink is er vrees dat de blessure ‘ernstiger’ is.

De PSV-watcher schrijft dat Lang maandag een medisch onderzoek ondergaat. Daaruit zal moeten blijken wat de situatie is. “Een nieuwe hamstringkwetsuur zou wel heel slecht uitkomen, want dan zou hij er dit seizoen voor de vierde keer uitleggen”, klinkt het. Mocht Lang inderdaad opnieuw een tijdje moeten toekijken, dan valt het volgens Elfrink niet uit te sluiten dat PSV in de laatste dagen van de transferwindow nog een aanvaller aan de selectie gaat proberen toe te voegen. De nummer één van Nederland staat immers ook op het punt afscheid te nemen van Yorbe Vertessen, wiens nieuwe werkgever 1. FC Union Berlin wordt.

Meer vraagtekens bij PSV

Lang is overigens niet het enige vraagteken bij PSV voor het uitduel met Ajax. Bosz weet ook nog niet of hij zaterdag in Amsterdam een beroep kan doen op middenvelders Joey Veerman en Malik Tillman. Veerman staat inmiddels al even aan de kant met een kuitblessure, al trainde hij voor het weekeinde wel weer mee bij PSV. Tillman kwam niet ongeschonden uit de bekerstrijd tegen Feyenoord en moest het duel met Almere City daardoor laten schieten. Ismael Saibari is er sowieso niet bij. De aanvallende middenvelder is met zijn land Marokko actief op de Afrika Cup.