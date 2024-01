Harde kritiek voor ‘onzichtbare’ Noa Vahle: ‘Ze heeft niet zo veel toegevoegd’

Victor Vlam is niet onder de indruk geraakt van het optreden van Noa Vahle in de oudejaarsspecial van Ik Hou van Holland. De mediacriticus is op X opvallend kritisch op de verslaggeefster, die onlangs ook al onder vuur werd genomen door Johan Derksen. Het gezicht van Vandaag Inside was niet te spreken over de deelname van Vahle aan het programma van haar moeder Linda de Mol. Volgens Vlam is ze er niet in geslaagd om haar stempel te drukken.

2023 was een jaar dat Vahle niet snel zal vergeten. Ze timmerde in 2022 al serieus aan de weg en liet zich namens Vandaag Inside tijdens het Wereldkampioenschap in Qatar al nadrukkelijk gelden, maar vorig jaar maakte ze ook als presentatrice en verslaggeefster bij Viaplay een uitstekende indruk. Het leverde haar de Televizier Talent Award op. De voorbije weken is ze echter meermaals het mikpunt van kritiek geweest. Zo haalde Derksen flink uit toen bekend werd dat Vahle niet alleen met een groot interview in het tijdschrift van haar moeder (LINDA., red.) verscheen, maar ook haar opwachting zou gaan maken in Ik Hou van Holland.

Vlam heeft een duidelijke mening over het optreden van Vahle in dat programma. “Het debuut van Vahle in een grote show, Ik Hou van Holland, vond ik verrassend matig”, schreef de mediacriticus zondagavond op X. “Ze heeft eigenlijk niet zo veel toegevoegd. De kunst als panellid is om het publiek te vermaken: grapjes, dansjes, etc. Noa was onzichtbaar en had niet veel chemie met moeder Linda.” Vlam laat zich onder zijn eigen tweet ook nog uit over een fragment waarin de uitreiking van de Televizier Talent Award voorbijkwam. “Dat ze nog wel even het fragment erin hadden gemonteerd waarin Noa de Televizier Talent Award won, maakte duidelijk dat het draaide om de lancering van haar.”

Een X-gebruiker stelt dat het ‘einde carrière’ is voor Vahle, maar dat vindt Vlam voorbarig. “Het voordeel voor haar is dat ze als telg van de familie De Mol nog wel een tweede krant krijgt. En waarschijnlijk ook nog wel een derde en vierde.” Vlam denkt dat het ‘beter’ was geweest als Vahle op een ander moment haar opwachting had gemaakt in Ik Hou van Holland, niet tijdens de oudejaarsspecial. “Maar aan de andere kant, het lukte Jurre Geluk redelijk goed om zich er tussen te wurmen”, aldus de mediacriticus.