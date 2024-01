Opstelling Ajax moet op de schop: 'Met deze vier spelers is het kat in het bakkie voor PSV'

Als Ajax komende week tegen PSV aantreedt met dezelfde achterhoede als zaterdag tegen Heracles Almelo (2-4 zege), dan volgt een nederlaag. Dat is althans de voorspelling van Pierre van Hooijdonk, die bij Studio Voetbal een waarschuwing uitdeelt aan Ajax-trainer John van ’t Schip. Ook Ibrahim Afellay en Michiel Kramer zijn niet enthousiast over de defensie.

Het verschil tussen Ajax en PSV is volgens Afellay gigantisch. “PSV zit in een luxepositie. Als ze verliezen, is er nog niets aan de hand. PSV heeft zoveel individuele kwaliteiten, dat ze te allen tijde een goal kunnen maken. En met spelers als Bakayoko, Lozano, Luuk de Jong en Tillman kunnen ze profiteren van de zwakte bij Ajax: de achterste linie.”

Artikel gaat verder onder video

Afellay zag dat Ajax zaterdag kwetsbaar oogde in Almelo. “Verdedigend is het nog steeds gatenkaas bij Ajax. De rechtsback (Tristan Gooijer, red.) is pas net ingepast, de linksback (Ar’jany Martha) is eigenlijk een buitenspeler. Hato is zeventien jaar en die maakt ook z’n foutjes. Terecht, dat mag ook, maar van hem wordt al verwacht dat hij leidinggeeft.”

Van Hooijdonk noemt de verdediging zelfs ‘Jong Ajax’. “Als Ajax deze vier opstelt zaterdag, is het kat in het bakkie voor PSV”, betrekt hij ook nog Devyne Rensch in zijn betoog. De verdediging moet op de schop, vindt ook Kramer. “De voorste vier van Ajax zijn echt goed, maar de jongens daarachter zijn zoekende. Ze zijn heel jong, dus je kunt niet verwachten dat ze het elftal leiding gaan geven. Normaal gesproken is PSV de bovenliggende partij.”