Opvallend: Gijs van Zetten praat meteen na bekeruitschakeling live op televisie over Ajax

AFC kon donderdagavond in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker niet stunten tegen Vitesse: 1-0. kon ondanks het verlies in Arnhem terugkijken op een prima wedstrijd. Opvallend: de doelman van AFC sprak meteen na de uitschakeling live op televisie over de komst van Jordan Henderson naar Ajax.

Van Zetten is een fervent Ajax-fan. Hij is seizoenkaarthouder van de Amsterdammers en bezoekt zelfs uitwedstrijden van de club. Van Zetten werd na afloop door presentatrice Aletha Leidelmeijer gewezen op het feit dat de komst van Henderson naar Ajax nu officieel is. De transfer van de 33-jarige Engelse middenvelder werd vlak voor het eindsignaal van Vitesse – AFC afgerond door Ajax. “De komst van Henderson is trouwens bevestigd. Ben je blij?”, vroeg Leidelmeijer aan Van Zetten. “Jazeker, ik ben heel blij”, repliceerde de keeper.

Van Zetten is verbaasd dat Henderson er na zijn vertrek bij Al-Ettifaq voor heeft gekozen om zich bij Ajax te voegen. “Je vraagt je ook af hoe hij nou bij Ajax komt. Ik denk dat heel veel clubs hem zouden willen. Hij is echt een winnaar op het veld”, ging Van Zetten verder. “Die kunnen we gewoon goed gebruiken op het moment. Hij brengt gewoon ervaring: daar ontbreekt het op dit moment aan bij Ajax.”

Van Zetten kon ondanks een uitstekende wedstrijd niet voorkomen dat AFC het onderspit moest delven tegen Vitesse. De 24-jarige doelman verrichtte meerdere goede reddingen, maar een uithaal van Davy Pröpper in de 27ste minuut van de wedstrijd was hem toch te machtig.