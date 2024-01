Peter Bosz wijst indirect speler aan die namens PSV veel te weinig bracht tegen FC Utrecht

Peter Bosz is teleurgesteld over het resultaat van zijn PSV tegen FC Utrecht. De Eindhovenaren verloren voor het eerst dit seizoen in de Eredivisie punten en verzuimden daarmee een fraai record te verbreken. Bosz zag dat zijn ploeg voetballend, vooral achterin, tekortkwam in De Galgenwaard tegen de Utrechters van Ron Jans.

"De teleurstelling is extra groot", begint Bosz in gesprek met verslaggever Christian Willaert van ESPN. "Allereerst voor de drie punten, maar ook om nog bijzonderder te zijn", doelt Bosz op het record van achttien overwinningen op rij in de Eredivisie. "Het was gewoon niet goed genoeg vandaag. Ik vond dat FC Utrecht het goed deed, maar zoek het vooral bij onszelf. Voetballend was het niet goed, daar hadden we het heel moeilijk mee", geeft de trainer toe. Bosz zag ook dat de omstandigheden in de Domstad niet meewerkten "Het is geen excuus, maar dit is ook geen lekker veld."

In de tweede helft besloot Bosz centrumverdediger André Ramalho naar de kant te halen en Jerdy Schouten op zijn positie te zetten. Die zet pakte goed uit, want achterin had PSV het lastig. Bosz laat in zijn interview doorschemeren dat hij Ramalho niet vond brengen wat er normaal van hem verwacht wordt: "Ik vond dat we niet genoeg aan het voetballen kwamen. Je zag vanaf het moment dat Jerdy (Schouten, red.) daar ging spelen dat we meer aan het voetballen kwamen en meer rust in ons spel kregen", zegt de oefenmeester over Ramalho. Mogelijk kiest Bosz er in de aankomende bekerwedstrijd tegen Feyenoord voor om Schouten op te stellen als centrale verdediger, net zoals hij eerder dit seizoen deed tegen de Rotterdammers.