PSV laat aanvaller definitief vertrekken: Eindhovenaren halen miljoenen euro's binnen

Het hing de afgelopen dagen al in de lucht, maar PSV heeft de seinen nu ook definitief op groen gezet voor de transfer van naar 1. FC Union Berlin. Hoewel het contract van de Belg in Eindhoven nog maar anderhalf jaar doorliep en hij ook onder Peter Bosz genoegen moest nemen met een reserverol, levert hij nog een bedrag van circa zes miljoen euro en een ‘fraai’ doorverkooppercentage op.

Dat schrijft PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad maandagmorgen althans. 1. FC Union Berlin is al even bezig om Vertessen naar Duitsland te halen, maar PSV was in eerste instantie niet zo happig op een vertrek van de aanvaller. Bosz heeft met onder meer Johan Bakayoko, Hirving Lozano en Noa Lang weliswaar voldoende opties op de flanken, maar zowel Lozano als Lang stond in de eerste seizoenshelft een tijdje geblesseerd aan de kant. Bij afwezigheid van de twee zomeraankopen deed Bosz nadrukkelijk een beroep op Vertessen, die zijn trainer niet teleurstelde en vooral in de Champions League-wedstrijden tegen Sevilla en Arsenal van grote waarde was.

Artikel gaat verder onder video

Vertessen was zijn reserverol in Eindhoven desondanks ‘beu’ en zette in op een tussentijds vertrek. De Belg had over interesse niks te klagen. De keuze is uiteindelijk gevallen op 1. FC Union Berlin. Vertessen werd zondagmiddag al gespot op de tribune van de Berlijnse Bundesligaclub en nu is er ook sprake van een akkoord tussen de clubs. “PSV laat Vertessen definitief naar Union Berlin vertrekken. Medische keuring vanmorgen om 7.00 uur al begonnen. PSV haalt er meer uit dan voorzien: rond zes miljoen en een fraai doorverkooppercentage”, aldus Elfrink. Vertessen belandde in 2009 al in de jeugdopleiding van PSV. Begin 2021 sloot hij definitief aan bij het eerste. De Eindhovenaren verhuurden hem vorig jaar al voor een paar maanden aan het Belgische Union SG.

Dit seizoen deed Vertessen 29 keer mee bij PSV. Hij scoorde vijf keer, waaronder in de thuiswedstrijd tegen Arsenal in de groepsfase van de Champions League, en verzorgde twee assists. De Belg kwam uiteindelijk tot 102 wedstrijden in de Eindhovense hoofdmacht, goed voor achttien doelpunten en tien assists. Hij vertrekt met één KNVB Beker en twee eindzeges van de Johan Cruijff Schaal op zak naar Duitsland.