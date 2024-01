De Jong spreekt verbazing uit: 'Een rare gewaarwording, ik heb ook de andere kant meegemaakt'

moet eerlijk bekennen dat hij met verbazing kennis heeft genomen van de roep om een terugkeer in het Nederlands elftal. De kopsterke spits is bij PSV bezig aan een ijzersterk seizoen en dat is voor veel mensen reden om hem mee te nemen naar het EK in Duitsland komende zomer. De Jong zelf wil nog altijd niet zeggen of hij daarvoor openstaat.

De spitspositie is al jaren een zorgenkindje bij het Nederlands elftal en dat werd er na het afgelopen WK in Qatar niet minder op. Waar Louis van Gaal tijdens dat eindtoernooi nog een beroep kon doen op Vincent Janssen en De Jong, moest zijn opvolger Ronald Koeman bij zijn start al een streep zetten door beide namen. Zowel Janssen als De Jong bedankte voor het Nederlands elftal. Het duurde echter niet lang alvorens het publiek begon te roepen om een terugkeer van De Jong. De topschutter van PSV haalt ook dit seizoen een hoog niveau en velen zijn ervan overtuigd dat hij tijdens het EK in Duitsland een belangrijke rol kan vervullen voor Oranje.

“Wel een beetje een rare gewaarwording, haha”, reageert hij in een uitgebreid interview met Voetbal International op de vraag hoe het voor hem was dat de roep om zijn rentree in het Nederlands elftal steeds luider werd. “Omdat ik ook de andere kant heb meegemaakt”, legt hij uit waarom. De Jong droeg tot op heden 39 keer het shirt van zijn land en was goed voor acht doelpunten. Hij besloot na het WK een punt te zetten achter zijn interlandloopbaan en dat heeft hem vooralsnog goed gedaan. “Ik heb echt gemerkt dat ik me in de interlandperiodes helemaal kan focussen op mijn herstel en mijn fitheid. Mede door de extra rust voel ik me fysiek top en kan ik steeds vol gas blijven geven. Voetballen in het Nederlands elftal is een enorme eer, is het altijd geweest, maar er wordt toch ook elke keer fysiek veel van je gevraagd met trainingen, reizen en wedstrijden.”

De Jong heeft nu ook meer tijd voor zijn gezin, een andere reden om zichzelf niet meer beschikbaar te stellen voor de nationale ploeg. “We hebben twee jonge kinderen en ik vind het fantastisch om tijd met hen door te brengen. Om in deze periode van mijn leven, en die van, er voor ze te zijn en het allemaal heel bewust mee te maken. Ik zou het mezelf nooit vergeven als ik later oud ben en denk: Ik weet daar niets van. Waar ben ik geweest? Ik heb dat gemist allemaal”, vertelt De Jong. “Dat wil ik absoluut niet. Neem een WK of EK, dan ben je toch ook een maand weg van je familie. En het scheelt dan ook of je eerste spits bent of niet. Ik heb me altijd weggecijferd voor een team, dat zal ik ook blijven doen, maar nu ben ik, als de momenten het toestaan, liever bij mijn dierbaren.”